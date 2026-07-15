Un problème juridique entrave la nomination de Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France

La légende du football français, Zinedine Zidane, est pressenti pour prendre les rênes des Bleus. Ces derniers ont échoué à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, après leur défaite 2-0 face à l’Espagne en demi-finale, mardi dernier au stade de Dallas.

Les Bleus disputeront samedi prochain la petite finale contre l’Angleterre ou l’Argentine, un match qui marquera le dernier acte de Didier Deschamps après quatorze ans à la tête de l’équipe.

Selon le site français « Foot Mercato », la Fédération française de football poursuit ses préparatifs pour l’après-Deschamps.

Zinedine Zidane demeure le candidat le plus en vue pour lui succéder, en raison de la volonté de l’ancienne star des Bleus de prendre les rênes de la sélection, du large soutien dont il bénéficie auprès du public et de son palmarès exceptionnel à la tête du Real Madrid, qu’il a mené à trois titres de champion d’Europe.

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Un obstacle juridique pourrait toutefois compliquer les discussions, suite à l’entrée en vigueur en France d’un nouveau règlement sur la gouvernance du sport professionnel.

Ce texte impose un plafond annuel de 450 000 euros aux rémunérations des fédérations, sauf dérogation accordée par le ministère des Sports.

Problème : Deschamps gagnait davantage, et Zidane ne devrait pas se contenter d’un salaire nettement inférieur. La FFF pourrait donc être contrainte de solliciter une dérogation auprès de l’État pour lui proposer une rémunération à la hauteur de son statut.

Position du ministère des Sports

De son côté, la ministre française des Sports, Marina Ferrari, a affirmé que l’exécutif ne s’immisçait pas dans le choix du sélectionneur, tout en reconnaissant que le dossier Zidane constituait un cas particulier ; une dérogation impliquerait donc, de facto, une implication indirecte du ministère dans la finalisation du contrat.

Cette perspective inquiète certains observateurs, qui y voient une ingérence politique susceptible de déplaire à la FIFA et à l’UEFA, attachées à l’indépendance des fédérations nationales.

Dans les prochaines semaines, la FFF devra donc trouver le bon équilibre entre le respect de la nouvelle législation et la signature d’un contrat à la hauteur du statut de Zidane, afin d’ouvrir sereinement l’ère des Bleus.