Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Julian AlvarezGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Un prix exorbitant… L'Atlético de Madrid impose ses conditions au FC Barcelone pour le transfert d'Álvarez

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
J. Alvarez
Arsenal
Atlético Madrid
FC Barcelone
Mercato
Angleterre
Argentine
É.-U.
Espagne

La star argentine penche pour le Barça.

Selon un article paru ce mercredi dans la presse espagnole, de nouveaux détails émergent au sujet des négociations entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid concernant le transfert de l’attaquant argentin Julián Álvarez lors du mercato estival en cours.

Selon David Bernabéu, journaliste au quotidien catalan « Sport », l’Atlético de Madrid a fixé ses conditions pour accepter le départ d’Álvarez, exigeant 120 millions d’euros ainsi que le jeune milieu de terrain Marc Bernal.

Lire aussi

Vingt ans plus tard… Embolo est le quatrième joueur sanctionné pour tricherie lors de la Coupe du monde

Les joueurs argentins défient l'Angleterre avec un chant provocateur

Le journaliste précise que cette exigence a été formulée officiellement lors des dernières discussions entre les deux clubs, et que la direction barcelonaise a déjà opposé une fin de non-recevoir à l’idée d’inclure Bernal, considérant le jeune milieu comme un maillon essentiel de son projet sportif futur.

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Argentine crest
Argentine
ARG

Selon plusieurs sources, Julián Álvarez rêve de rejoindre le FC Barcelone, mais son club ne lâchera pas son attaquant argentin sans une offre exceptionnelle, aussi bien sur le plan financier que sportif.

Le « danseur de tango » s’apprête à disputer un match décisif contre l’Angleterre, ce mercredi soir, en demi-finale de la Coupe du monde 2026, après avoir inscrit un but magnifique en prolongation lors de la victoire palpitante contre la Suisse (3-1) en quarts de finale.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google