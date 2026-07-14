Un prix astronomique et sans précédent pour les billets de la finale de la Coupe du monde

Les prix des billets pour la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche prochain au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York, ont atteint des sommets sans précédent.

Selon le journal « L'Équipe », la Fédération internationale avait initialement fixé quatre catégories de prix pour les billets grand public : 11 000 dollars pour la première catégorie, 5 500 dollars pour la deuxième, 3 600 dollars pour la troisième et 800 dollars pour la catégorie la moins chère.

Mais, selon la chaîne américaine « ABC News », les tarifs ont flambé au cours des dernières semaines : ils ont presque triplé, le billet le plus onéreux atteignant désormais 32 970 dollars.

Gianni Infantino, président de la FIFA, a défendu cette grille tarifaire en rappelant que les États-Unis disposent « de l’un des marchés du divertissement les plus développés au monde ».

Mais cela ne s’est pas arrêté là : la plateforme officielle de revente de billets, supervisée par la FIFA – qui perçoit une commission de 15 % sur chaque transaction –, a proposé certains des sésames les plus exclusifs à deux millions de dollars, sans qu’on sache s’ils ont effectivement trouvé preneur.

Face à ce montant vertigineux, Infantino a ironisé : « Si quelqu’un achète un billet pour la finale de la Coupe du monde à deux millions de dollars, je lui offrirai personnellement des saucisses et un soda, pour m’assurer qu’il passe un excellent moment. »

Selon le site spécialisé « SeatPick », qui a analysé les prix des dernières Coupes du monde, le billet le moins cher pour la finale s’affiche aujourd’hui à 4 451 euros, tandis que le plus onéreux atteint 188 803 euros.