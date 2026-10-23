Le Al-Ahli fait face à des interrogations croissantes de la part de ses supporters, au sujet des options disponibles au poste de gardien de but, après que la période d'absence du gardien sénégalais Édouard Mendy a relancé le débat sur le degré de préparation des remplaçants locaux à assumer la responsabilité de protéger les cages lors des matchs importants.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », les prestations livrées par le gardien Abdelrahman Al-Sabni lors de ses dernières apparitions ont suscité des réactions contrastées parmi les supporters d'Al-Ahli, dans un contexte de craintes quant à l'impact de l'absence de Mendy sur la stabilité défensive de l'équipe, notamment lors des confrontations qui exigent une grande présence d'esprit et de l'expérience dans la gestion de la pression.

Et les craintes ne s'arrêtent pas à l'évaluation de la performance du gardien remplaçant, mais s'étendent à la capacité de l'équipe à gérer les absences répétées ou imprévues à un poste considéré comme l'un des plus sensibles et des plus déterminants sur les résultats des matchs.

Le journal a souligné que Mendy jouit d'un statut technique important au sein de l'équipe, en raison de l'expérience internationale qu'il possède et de sa capacité à gérer les grands matchs, ce qui fait de son absence un défi pour le staff technique, surtout lorsqu'il s'agit de confrontations décisives.

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En revanche, la participation des gardiens remplaçants offre au staff technique l'occasion d'évaluer leur véritable niveau et de jauger leur capacité à assumer la responsabilité, mais la pression des compétitions et le niveau élevé des attentes des supporters réduisent la marge d'erreur.

Les supporters d'Al-Ahli redoutent que l'équipe pâtisse de certaines confrontations en raison du manque de stabilité à ce poste, d'autant que la lutte pour les titres exige la présence de remplaçants capables d'offrir des niveaux comparables, et que la préparation de l'équipe ne dépende pas de la disponibilité d'un seul joueur, aussi important soit-il.

À l'approche du mercato hivernal, l'éventualité d'un recrutement d'un gardien de but local se dessine comme l'une des options que pourrait étudier le staff technique en coordination avec la direction sportive, dans le but de renforcer la concurrence à ce poste et de fournir un remplaçant doté de l'expérience et de la capacité à jouer en cas de besoin.

À ce jour, il n'existe aucun indice confirmé d'une décision officielle de recruter un nouveau gardien, mais les niveaux affichés durant la période d'absence de Mendy pourraient pousser le staff technique à réévaluer les besoins de l'équipe, notamment dans le cadre de la poursuite des compétitions nationales et continentales.

L'enrôlement d'un gardien local pourrait constituer une option appropriée sur le plan technique, si le staff technique estimait que l'équipe a besoin d'un élément supplémentaire possédant suffisamment d'expérience, sans avoir besoin de procéder à des changements dans la liste des joueurs étrangers.