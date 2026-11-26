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La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé avoir été la cible d'une cyberattaque menée par des pirates informatiques, qui a permis un accès non autorisé à un ensemble limité d'informations personnelles et commerciales. L'instance a confirmé avoir commencé à coopérer avec les autorités compétentes pour enquêter sur l'incident.

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La FIFA a précisé ce jeudi que l'attaque avait été menée en exploitant des employés et en usurpant leur identité afin d'accéder à des informations confidentielles, et non à la suite d'une défaillance technique de ses systèmes. Selon certains rapports, les données récupérées par les pirates pourraient comprendre des documents financiers et des informations sensibles.

Un groupe de hackers se faisant appeler « Handsome Boy Hacking Club » a revendiqué l'attaque, affirmant s'être emparé de plus de 12 Go de données confidentielles appartenant à l'instance internationale. La FIFA n'a toutefois confirmé ni ce chiffre ni le volume des informations qui ont fuité.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré au journal britannique The Sun : « La FIFA peut confirmer avoir été victime d'une cyberattaque criminelle, qui a entraîné un accès non autorisé à un ensemble limité d'informations personnelles et commerciales. »

Il a ajouté : « La FIFA travaille en étroite collaboration avec les autorités concernées, y compris les forces de l'ordre. L'instance condamne dans les termes les plus fermes l'obtention et la diffusion illégales d'informations, en particulier de données personnelles, car de tels agissements constituent une atteinte grave et inacceptable à la vie privée et peuvent avoir des conséquences importantes pour les personnes concernées. »

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La FIFA minimise l'ampleur du piratage

Selon les informations rapportées, la FIFA estime que les données compromises représentent moins de 0,1 % de l'ensemble des informations en sa possession. Elle a également assuré que l'attaque n'avait touché aucune donnée liée au projet controversé « FIFA Forward Enterprise », qui visait à vendre à des investisseurs privés des parts d'investissement liées à la Coupe du monde.

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Ce piratage intervient alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait face à des difficultés et à des pressions croissantes après l'effondrement de ce projet d'investissement, à l'approche de la prochaine élection présidentielle de l'instance en mars, où une éventuelle candidature de Philippe Diallo et de Kozo Tashima est attendue.

La crise du projet d'investissement poursuit Infantino

Le projet « FIFA Forward Enterprise » s'était heurté à l'opposition de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui a saisi la justice pour contraindre la FIFA à remettre l'ensemble des documents relatifs à ce plan resté sans suite.

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Selon des responsables de l'UEFA, l'idée du projet avait initialement été avancée par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, et avait été discutée avec Infantino pendant « près d'un an ».

De leur côté, les avocats de la FIFA ont accusé l'UEFA de chercher à saper l'autorité d'Infantino au moyen d'une campagne de désinformation médiatique. La juge Janet Vargas a toutefois rejeté cet argument, estimant que retarder la divulgation complète des documents causerait un préjudice injustifié à l'UEFA.

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Cette décision a ouvert la voie à un jugement définitif en faveur de l'UEFA, une évolution susceptible d'accentuer la pression sur la FIFA et son président Infantino, alors que les enquêtes sur la cyberattaque se poursuivent.