La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé avoir été la cible d'une cyberattaque menée par des pirates informatiques, qui a permis un accès non autorisé à un ensemble limité d'informations personnelles et commerciales. L'instance a confirmé avoir commencé à coopérer avec les autorités compétentes pour enquêter sur l'incident.
La FIFA a précisé ce jeudi que l'attaque avait été menée en exploitant des employés et en usurpant leur identité afin d'accéder à des informations confidentielles, et non à la suite d'une défaillance technique de ses systèmes. Selon certains rapports, les données récupérées par les pirates pourraient comprendre des documents financiers et des informations sensibles.
Un groupe de hackers se faisant appeler « Handsome Boy Hacking Club » a revendiqué l'attaque, affirmant s'être emparé de plus de 12 Go de données confidentielles appartenant à l'instance internationale. La FIFA n'a toutefois confirmé ni ce chiffre ni le volume des informations qui ont fuité.
Un porte-parole de la FIFA a déclaré au journal britannique The Sun : « La FIFA peut confirmer avoir été victime d'une cyberattaque criminelle, qui a entraîné un accès non autorisé à un ensemble limité d'informations personnelles et commerciales. »
Il a ajouté : « La FIFA travaille en étroite collaboration avec les autorités concernées, y compris les forces de l'ordre. L'instance condamne dans les termes les plus fermes l'obtention et la diffusion illégales d'informations, en particulier de données personnelles, car de tels agissements constituent une atteinte grave et inacceptable à la vie privée et peuvent avoir des conséquences importantes pour les personnes concernées. »
La FIFA minimise l'ampleur du piratage
Selon les informations rapportées, la FIFA estime que les données compromises représentent moins de 0,1 % de l'ensemble des informations en sa possession. Elle a également assuré que l'attaque n'avait touché aucune donnée liée au projet controversé « FIFA Forward Enterprise », qui visait à vendre à des investisseurs privés des parts d'investissement liées à la Coupe du monde.
Ce piratage intervient alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait face à des difficultés et à des pressions croissantes après l'effondrement de ce projet d'investissement, à l'approche de la prochaine élection présidentielle de l'instance en mars, où une éventuelle candidature de Philippe Diallo et de Kozo Tashima est attendue.
La crise du projet d'investissement poursuit Infantino
Le projet « FIFA Forward Enterprise » s'était heurté à l'opposition de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui a saisi la justice pour contraindre la FIFA à remettre l'ensemble des documents relatifs à ce plan resté sans suite.
Selon des responsables de l'UEFA, l'idée du projet avait initialement été avancée par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, et avait été discutée avec Infantino pendant « près d'un an ».
De leur côté, les avocats de la FIFA ont accusé l'UEFA de chercher à saper l'autorité d'Infantino au moyen d'une campagne de désinformation médiatique. La juge Janet Vargas a toutefois rejeté cet argument, estimant que retarder la divulgation complète des documents causerait un préjudice injustifié à l'UEFA.
Cette décision a ouvert la voie à un jugement définitif en faveur de l'UEFA, une évolution susceptible d'accentuer la pression sur la FIFA et son président Infantino, alors que les enquêtes sur la cyberattaque se poursuivent.
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Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.
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Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.
Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.
Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.
Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.
Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.
Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.
Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :
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