Un peu de répit ! Manchester United repousse sa décision concernant Carrick malgré le risque de relégation

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Manchester United a choisi de maintenir Michael Carrick à son poste malgré un début de saison désastreux qui a plongé le club dans la zone de relégation de Premier League. Les dirigeants d’Old Trafford comptent profiter de l’actuelle trêve internationale pour dresser un bilan approfondi de la saison plutôt que de changer d’entraîneur dans la précipitation.

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La trêve internationale offre une fenêtre de répit cruciale

Manchester United connaît le pire début de saison de son histoire en Premier League, une situation aggravée par un match nul chaotique contre Aston Villa dimanche (4-4). Avec une seule victoire en championnat lors de ses 10 premiers matches cette saison, United occupe la 18e place du classement, son rang le plus bas à ce stade d’une saison depuis l’exercice 1986-87.

Carrick et ses joueurs ont bénéficié d’un jour de repos lundi après avoir arraché le point du nul face à Villa dimanche. L’entraîneur et son staff doivent toutefois retrouver Carrington mardi. La majorité de l’effectif de l’équipe première étant partie représenter son pays pendant la trêve internationale, l’absence de séances d’entraînement programmées offre aux dirigeants un temps de réflexion bienvenu. Cette pause leur permet de réévaluer en profondeur le niveau de performance de l’équipe, sans la pression immédiate d’un match à préparer.

Trois facteurs qui maintiennent Carrick sur le banc

Malgré un bilan défensif qui s’accompagne d’une seule victoire en 10 matches, Sky Sports croit savoir que trois raisons fondamentales expliquent les réticences de United à se séparer de son ancien milieu de terrain à ce stade.

Premièrement, les supporters n’ont pas réclamé son départ. Il est peu probable qu’ils le fassent, tant ils restent attachés à cet ancien joueur de légende, vainqueur de 11 trophées majeurs durant son passage à Old Trafford, dont cinq titres de Premier League et la Ligue des champions.

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La direction peu convaincue par les solutions de remplacement immédiates

Par ailleurs, des éléments en interne indiquent que l’entraîneur n’a pas perdu le soutien du vestiaire. La détermination affichée lors des récentes remontées, d’abord pour renverser un déficit de deux buts et battre la Roma 3-2 en Ligue des champions, puis pour revenir deux fois de deux buts de retard et arracher un nul 4-4 contre Aston Villa, a convaincu la direction que les joueurs adhèrent toujours pleinement au projet de Carrick.

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Plus révélateur encore, les dirigeants de Manchester United ne sont pas encore convaincus qu’un changement d’entraîneur soit la solution définitive aux difficultés actuelles du club. S’ils l’étaient, ils auraient déjà pu démettre Carrick de ses fonctions et se tourner vers des candidats disponibles comme Julian Nagelsmann ou Eddie Howe, tous deux actuellement sans poste et qui seraient disposés à discuter si le poste se libérait.

Un déplacement à Liverpool se profile, United doit revoir sa défense

United, 18e de Premier League, reprendra la compétition après la trêve internationale par un déplacement redoutable chez son grand rival Liverpool, le 22 novembre. Le calendrier deviendra toutefois nettement plus favorable après le match à Anfield : cinq des sept rencontres de championnat suivantes de United l’opposeront à des équipes actuellement dans la seconde moitié du classement, notamment avec la réception à Old Trafford de Coventry, Nottingham Forest et Sunderland, également en difficulté.

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Quel que soit l’avenir immédiat de Carrick, la priorité de United reste de colmater une défense perméable, qui a encaissé 19 buts en championnat, un total dépassé uniquement par Crystal Palace et Ipswich. Le seul match sans but encaissé de l’équipe cette saison a été obtenu contre Sabah FK, champion d’Azerbaïdjan, en Ligue des champions.