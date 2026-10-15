L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim peine à obtenir du temps de jeu au sein de l'équipe première du FC Barcelone, avec Raphinha, Gabriel Jesus, Anthony Gordon et Dani Olmo devant lui dans la hiérarchie des choix de l'entraîneur Hansi Flick.

Hamza Abdelkarim s'est d'ailleurs déjà montré prêt à « descendre » dans l'équipe réserve afin de disposer d'un temps de jeu suffisant, selon le quotidien catalan « Sport ».

Face à Galatasaray en Ligue des champions, Flick a décidé de s'appuyer sur Dani Olmo au poste de « faux neuf », afin de renforcer la maîtrise du jeu, et ce en l'absence de Raphinha, premier attaquant de l'équipe, qui se remet actuellement d'une blessure.

Gabriel Jesus pouvait également occuper le poste d'attaquant (le joueur brésilien est d'ailleurs entré en seconde période et a eu quelques occasions), et une autre option avait été évoquée : lancer Anthony Gordon, en raison de sa capacité à marquer et, surtout, de son efficacité dans le pressing sur l'adversaire.

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Cette grande variété d'options, à laquelle s'ajoute un calendrier extrêmement chargé, a conduit Hamza Abdelkarim à n'obtenir qu'un temps de jeu très limité : lors des dix matches officiels disputés par l'équipe jusqu'à présent, le joueur égyptien n'a participé que 12 minutes au total (4 minutes face au Rayo Vallecano et 8 minutes face à Getafe).

D'après le quotidien catalan, un débat interne entoure ce dossier : Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans, a besoin de jouer des matches, d'autant qu'il est encore en phase d'adaptation au style de jeu du Barça, après n'avoir rejoint l'équipe qu'au milieu de la saison dernière.

Le joueur égyptien a été inscrit dans les rangs de l'équipe réserve (le Barça Atlètic) et a reçu son propre numéro de maillot, afin de garantir la possibilité de le faire jouer avec la réserve en cas de besoin. Mais, dans les faits, Hamza n'a jamais évolué avec cette équipe : il est passé directement de l'équipe des jeunes (moins de 19 ans) à la structure de l'équipe première.

Par ailleurs, lors de la signature de la prolongation de son contrat (qui court jusqu'au 30 juin 2030), Hamza Abdelkarim a déclaré aux médias qu'il n'éprouverait aucune « gêne » et n'y verrait pas une dévalorisation s'il devait jouer pour le « Barça Atlètic ».

Il a expliqué que son objectif principal consistait simplement à obtenir du temps de jeu, peu importe que ces minutes soient disputées avec l'équipe première, avec la réserve ou avec la sélection égyptienne.

Le club catalan a accordé une attention particulière à ces propos de Hamza, qui ont reçu un écho très positif : tous les joueurs n'adoptent pas cet état d'esprit, certains considérant l'équipe réserve (qui évolue actuellement en quatrième division espagnole) comme un frein à leur progression.

Hamza Abdelkarim sait parfaitement qu'il a un long avenir devant lui, et que s'entraîner aux côtés des « grands noms », et apprendre d'eux, est d'une immense utilité. Mais son ambition première reste de disputer des matches.

Flick compte sur lui : bien que l'entraîneur allemand ne lui ait pas offert beaucoup d'occasions jusqu'à présent, il le garde toujours en tête, d'autant que la profondeur de l'effectif constitue l'un des piliers essentiels de l'actuel Barcelone. Et malgré l'admiration de Flick pour ce que propose Hamza Abdelkarim à l'entraînement, il est clair qu'obtenir de véritables minutes de jeu demeure extrêmement difficile.







