L'affaire de l'ancien officier de sécurité de l'équipe de France n'est plus un simple dossier de corruption parmi d'autres : elle s'est transformée en séisme judiciaire qui frappe le cœur des Bleus et place la famille de Kylian Mbappé, star du Real Madrid, au centre de la tempête.

Le quotidien français « L'Équipe », dans son édition de ce mercredi, a révélé un développement majeur dans l'enquête visant Mohamed Sanhadji, responsable de la sécurité de l'équipe de France entre 2004 et 2016, mis en cause pour des faits de corruption, de détournement de fonds et de trafic d'influence, après l'audition de Fayza Lamari, mère et agent de Kylian Mbappé.

L'étape qui précède la mise en examen

Selon le journal à grande diffusion, les juges d'instruction ont entendu Fayza Lamari vendredi dernier et ont décidé de la placer sous le statut de « témoin assisté », une procédure du droit français qui signifie qu'il existe des indices et des éléments laissant présumer une implication possible, sans preuve déterminante permettant une mise en examen formelle. Il s'agit d'une étape préalable à une éventuelle notification de charges.

Les juges d'instruction estiment que la mère du capitaine de l'équipe de France aurait sollicité l'intervention de Sanhadji pour obtenir quatre visas, dans un dossier sur lequel ses avocats observent pour l'heure un silence total.

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Mbappé lui-même entendu

La star n'a pas échappé aux investigations : le quotidien français affirme que Mbappé a lui aussi été entendu lors de son passage à Paris à la fin du mois dernier, après avoir quitté le rassemblement de l'équipe de France, qui s'apprêtait à disputer la Ligue des nations, pour cause de blessure.

La même source précise que l'audition de l'attaquant du Real Madrid s'inscrit dans une large série d'auditions menées par les enquêteurs afin de tenter d'établir les activités délictueuses de Sanhadji. L'enquête a ainsi concerné de nombreux joueurs actuels et anciens de la sélection, des dirigeants de la Fédération française, et même certains agents de joueurs.

60 000 euros et un voyage au Cameroun

L'un des points sensibles du dossier porte sur un don financier de 60 300 euros versé par Mbappé à Sanhadji en 2023, peu avant son fameux voyage au Cameroun, lors duquel le garde du corps chevronné de la sélection l'avait accompagné.

Les magistrats cherchent désormais à déterminer la nature juridique de ce déplacement, et s'il s'agissait d'une mission officielle ou d'une visite privée, ce qui pourrait modifier la qualification juridique du don.

L'affaire se complique encore davantage après que les investigations ont révélé que Zinédine Zidane, après avoir pris en main la sélection nationale, avait demandé que Sanhadji soit chargé de sa sécurité personnelle. Il a toutefois été contraint par la suite de renoncer à cette mission en raison des mesures de contrôle judiciaire imposées par les enquêteurs, qui lui interdisent tout contact avec les membres actuels ou anciens de la sélection.



