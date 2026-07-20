Un nouveau plan marocain en vue de l'organisation de la Coupe du monde 2030

Le Maroc prévoit d'augmenter sa capacité hôtelière d'environ 60 000 lits d'ici à la Coupe du monde 2030, soit près d'un cinquième de l'offre actuelle, a annoncé la ministre du Tourisme, Fatima Zahra Ammor.

Le pays bénéficie actuellement d’un fort élan médiatique et sportif après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, quatre ans seulement après être devenu la première équipe africaine et arabe à franchir ce cap.

Les autorités marocaines entendent capitaliser sur cet élan pour générer des retombées durables dans un secteur touristique qui emploie des centaines de milliers de personnes et représente environ 7 % du PIB national.

« Nous considérons la Coupe du monde 2030 comme un accélérateur de développement, et non comme une fin en soi », a déclaré la ministre du Tourisme, Fatima Zahra Ammor, selon l’agence Reuters.

Dans ce cadre, le gouvernement marocain injecte plus de 20 milliards de dollars dans la construction et l’extension des réseaux ferroviaires, des routes, des aéroports, des stades et d’autres infrastructures, en prévision de l’événement que le Royaume organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Selon les données officielles, le royaume a déjà ajouté 45 000 lits hôteliers au cours des quatre dernières années, portant la capacité actuelle à plus de 300 000 lits.

La ministre du Tourisme a ajouté que la prochaine phase de croissance visera à attirer davantage de visiteurs en provenance de Chine, des États-Unis et du Moyen-Orient, grâce à l’amélioration des liaisons aériennes et à l’extension du réseau de vols internationaux.

Parallèlement, le royaume diversifie ses destinations au-delà des incontournables Marrakech et Agadir.

Cette stratégie prévoit notamment de faire de la capitale, Rabat, avec ses sites historiques, ses musées et ses installations sportives, un pôle majeur pour l’accueil d’événements culturels et sportifs ainsi que de voyages d’affaires.

Fatima Al-Zahra Ammor a conclu : « Nous devons investir dans une valeur durable et à long terme pour le tourisme marocain. »