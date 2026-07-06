Un nouveau départ secoue le Real !... Communiqué officiel du Real Madrid

Le Real Madrid a officialisé ce lundi le transfert de la milieu de terrain suédoise Hanna Pennison vers l’Eintracht Francfort, en Allemagne. Cette nouvelle opération s’inscrit dans la vague de départs qui touche l’équipe féminine madrilène cet été.

Dans un bref communiqué publié sur son site officiel, le club madrilène a déclaré : « Le Real Madrid et l'Eintracht Francfort sont parvenus à un accord concernant le transfert de notre joueuse Hanna Benison. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa vie. »

Âgée de 23 ans, Pennison avait rejoint le Real Madrid l’été dernier en tant que l’une des principales recrues au milieu de terrain. Elle n’a toutefois pas obtenu suffisamment d’opportunités sous les ordres de l’entraîneur Pau Cissada, ce qui l’avait poussée, il y a quelques mois, à évoquer publiquement un possible départ.

Le départ de la Suédoise s’inscrit dans une vague de départs sans précédent que connaît le Real Madrid féminin cet été : Misa, Teresa, Weir, Rothio, Feller et Yasmine ont toutes quitté l’équipe, tandis que la Chinoise Shi est sur le point de rejoindre l’Inter Milan.

Cette hémorragie estivale interroge sur la stratégie du club merengue dans sa section féminine, d’autant plus dans une Liga féminine espagnole où le Real Madrid tente de rivaliser avec le FC Barcelone, actuel dominateur du championnat.

Les termes financiers de l’opération et la durée du contrat de Penison avec Francfort n’ont pas été divulgués, mais le club allemand s’adjuge une milieu de terrain prometteuse qui n’a pas eu l’occasion d’exprimer tout son potentiel à Madrid.