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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz : la liste des blessés du Bayern Munich est longue en attaque. Face au 1. FC Cologne, un nouveau visage prend donc place sur le banc : Noah Codjo-Evora.

Pour l’attaquant de 19 ans, c’est une première convocation dans le groupe professionnel pour un match officiel. D’ordinaire, le joueur d’1,94 m marque pour l’équipe réserve du Bayern, entraînée par Dante, défenseur de légende.

En Regionalliga, Codjo-Evora compte quatre buts et une passe décisive en 14 matches. En Youth League, il a inscrit un but en quatre rencontres pour l’équipe des Rouges.

Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2030 il y a deux semaines, il est désormais récompensé par une première convocation dans le groupe pour un match de Bundesliga.

IMAGO

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Que dit le Bayern Munich de Noah Codjo-Evora ?

« Noah a dû faire face à des blessures durant ses deux premières années chez nous, mais ses performances régulières en font actuellement un élément incontournable de notre équipe réserve et de notre équipe de Youth League », s’enthousiasmait Michael Wiesinger, responsable du centre de formation, lors de la signature du contrat.

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« Nous sommes convaincus qu’il est encore loin d’avoir exploité tout son potentiel et nous nous réjouissons donc qu’il franchisse avec nous les prochaines étapes de sa carrière dans le football senior. »

Codjo-Evora, qui possède la nationalité portugaise en plus de la nationalité française, a quitté le FC Annecy pour Munich, la métropole de l’Isar, à l’été 2024. Mais les blessures l’ont limité à 31 apparitions lors de ses deux premières années à Munich.