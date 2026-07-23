Une nouvelle star marocaine figure désormais sur la liste des priorités du club d'Al-Ittihad, qui souhaite la recruter durant l'actuel mercato estival, se retrouvant ainsi en concurrence avec son compatriote Azzedine Ounahi.

Des rapports de presse avaient révélé la volonté d'Al-Ittihad de recruter Ounahi en provenance de Gérone lors de l'actuel mercato estival, compte tenu de son besoin de renforcer son entrejeu avant le début de la saison prochaine.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a repris un rapport du média turc « Fanatik », révélant la volonté du club d'Al-Ittihad de recruter l'autre Marocain, Sofyan Amrabat, milieu de terrain de Fenerbahçe, durant le mercato estival.

Al-Ittihad n'a pas encore envoyé son offre officielle, ayant été devancé dans cette démarche par le club d'Al-Qadsiah, qui a proposé au club turc la somme de 20 millions d'euros pour se séparer de son joueur marocain.

L'offre d'Al-Ittihad devrait être proche de celle envoyée par Al-Qadsiah, ce qui placerait les deux clubs saoudiens dans une lutte acharnée pour s'attacher les services d'Amrabat.

Fenerbahçe n'a pas encore tranché sur le départ d'Amrabat, le club étudiant les offres présentées ainsi que l'impact que pourrait avoir son absence des rangs de l'équipe la saison prochaine.

Le nom d'Al-Ittihad a été associé à de nombreux joueurs pour son entrejeu, compte tenu de son besoin urgent de renforcer ce poste, à l'image des Égyptiens Imam Ashour et Marwan Attia, les deux stars d'Al-Ahly, ou encore du Nigérian Raphael Onyedika, joueur du Club Bruges.