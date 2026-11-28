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Nick Woltemade monte en puissance à la Juventus. Le club le plus titré d’Italie souhaiterait néanmoins recruter un autre attaquant en janvier.

Selon La Gazzetta dello Sport, un échange pourrait se concrétiser entre la Vieille Dame et l’Atlético de Madrid. Jonathan David, actuellement prêté aux Rojiblancos, rejoindrait définitivement l’Atlético, tandis que la Juve récupérerait l’attaquant madrilène Alexander Sörloth.

Les deux clubs seraient ouverts à cet échange. La Juve souhaite se séparer au plus vite de David, peu convaincant à Turin, afin d’améliorer ses comptes. De son côté, l’Atlético veut éviter de perdre Sörloth gratuitement à l’été 2028, à l’expiration de son contrat.

Les deux clubs ne s’accordent toutefois pas encore sur les montants. Les Turinois envisageraient un échange sec ou assorti d’une petite compensation financière en leur faveur, David ayant cinq ans de moins que Sörloth et un contrat plus long, jusqu’en 2030. À Madrid, on verrait les choses autrement et on privilégierait une formule « David plus une somme d’argent ».

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Que signifierait l’arrivée d’Alexander Sörloth pour Nick Woltemade ?

Woltemade compterait alors un concurrent supplémentaire au poste d’attaquant. Après des débuts poussifs, l’international allemand semble désormais avoir trouvé ses marques : ses performances se sont, en tout cas, nettement améliorées ces dernières semaines .

En 17 matches toutes compétitions confondues, Woltemade a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. Il s’est montré particulièrement efficace en Ligue Europa, avec cinq contributions décisives en cinq matches : trois buts et deux passes décisives.

Sous les ordres de Luciano Spalletti, Woltemade alterne le plus souvent avec l’ancien joueur de Francfort Randal Kolo Muani à la pointe de l’attaque de la Vieille Dame. Hormis eux, la Juventus ne compte qu’un autre avant-centre disponible dans son effectif, Jeff Ekhator, âgé de 20 ans, puisque le vétéran Arkadiusz Milik est absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure.