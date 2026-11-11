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dohcFC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Christian Guinin
Traduit par

Un nouveau chapitre hors d’Allemagne ? Le BVB risquerait de perdre un titulaire presque indispensable

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Le Borussia Dortmund pourrait bientôt perdre un titulaire important en la personne de Julian Ryerson.

Selon un article de Sport Bild, le latéral norvégien rêve de jouer à nouveau dans un autre pays au cours de sa carrière.

Son contrat avec le BVB ne court que jusqu’au 30 juin 2028. Après bientôt quatre ans chez les Noir et Jaune et quatre ans et demi à l’Union Berlin, un transfert arriverait probablement au bon moment pour le joueur de 28 ans : soit l’été prochain contre une indemnité modérée, soit, au plus tard, l’année suivante sans indemnité de transfert.

L’été dernier déjà, Hansi Flick et le FC Barcelone auraient approché le BVB au sujet de Ryerson pour se renseigner sur la possibilité d’un transfert. Les Catalans ont finalement porté leur choix sur Joao Cancelo.

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Le BVB peut-il convaincre Julian Ryerson de rester ?

À Dortmund, on aimerait en tout cas éviter le départ de ce titulaire indiscutable. Ryerson est un élément extrêmement important pour l’entraîneur Niko Kovac. La saison dernière, il a été directement impliqué dans 18 buts en 42 matches officiels. Cette saison, il compte déjà quatre passes décisives en 15 apparitions.

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Les dirigeants du BVB aimeraient donc prolonger son contrat avant son terme. Selon les informations de Sport-Bild, l’entourage du joueur a reçu il y a quelques jours un appel de la direction du club, lui indiquant qu’elle souhaitait entamer des négociations dans les prochaines semaines.

Ryerson se sentirait très bien chez les Noir et Jaune et serait extrêmement reconnaissant envers le club de l’avoir aidé à devenir un joueur qui figure désormais sur les tablettes d’autres équipes au-delà des frontières allemandes.