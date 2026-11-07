Ali Maher, l'entraîneur du club de Ceramica Cleopatra, s'est rapproché de la prise en main technique de la sélection égyptienne, en remplacement de Hossam Hassan, après que la fédération de football a décidé de lui confier la mission, avec le lancement des démarches pour composer le nouveau staff technique, selon le journaliste Ibrahim Fayek.

Fayek a déclaré, via son compte sur le site « X », que les responsables de la fédération de football attendent qu'Ali Maher termine son match actuellement en cours face à Abou Qir en Coupe d'Égypte, afin de se réunir avec lui et de s'entendre sur les détails de sa prise de fonctions, en plus d'arrêter la composition du staff adjoint.

Ali Maher devrait être épaulé dans sa mission par Mohamed Abdelkerim, tandis que le conseil d'administration de la fédération de football souhaite conserver Mohamed Abdelwahed au sein du nouveau staff technique.

Fayek avait révélé que la décision de ne pas maintenir Hossam Hassan à son poste était tranchée, affirmant que l'annonce officielle de son départ interviendrait ce soir.

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Fayek a écrit, via sa page officielle sur le réseau social « Facebook » : « C'est terminé. La décision a déjà été prise et elle sera annoncée ce soir. Hossam Hassan ne sera pas le sélectionneur de l'Égypte. »

Cela intervient dans un contexte d'intensification des crises entourant le staff technique au cours de la dernière période, après que la fédération de football a publié un communiqué dans lequel elle a appelé les médias et les supporters au calme et à s'éloigner de l'escalade, affirmant que l'intérêt de la sélection et sa stabilité figurent en tête de ses priorités.

Ces développements ont également coïncidé avec la décision du Conseil supérieur de régulation des médias d'interdire à Hossam Hassan toute apparition médiatique, sur fond d'affaires ayant suscité la polémique en dehors du cadre sportif, en plus des pressions auxquelles a été soumis l'entraîneur à la suite du différend survenu entre lui et le capitaine de la sélection Mohamed Salah lors de la trêve d'octobre dernier.

Les noms d'Ali Maher et de Hossam El-Badry avaient été avancés parmi les candidats à la succession de Hossam Hassan, avant que les regards ne se tournent vers l'entraîneur de Ceramica Cleopatra, dans l'attente des résultats des négociations et de la réunion prévue avec les responsables de la fédération de football.