Un nom manque étonnamment à l’appel lors du stage de préparation de l’Ajax : les supporters sont dans le flou

L'Ajax a officialisé la liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation à Garderen. Deux absences notables se font remarquer.

Le nouvel entraîneur Míchel a convoqué trois gardiens pour le stage : Joeri Heerkens, Maarten Paes et Paul Reverson.

En défense, l’entraîneur espagnol a retenu Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Regeer, Youri Baas, Aaron Bouwman et Dies Janse.

Au milieu, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim, Sean Steur, Abdellah Ouazane et Mohamed Abdalla se partageront les tâches.

Maher Carrizo, Mika Godts, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Steven Berghuis, Jinaïro Johnson et Pharell Nash sont chargés de l’animation offensive.

Deux absences notables se font remarquer : celles de Kasper Dolberg et de Rayane Bounida. Si le FC Midtjylland suit de près l’attaquant danois, l’absence du jeune ailier interpelle.

Sur X et Instagram, les supporters s’interrogent sur l’absence de Bounida, certains évoquant une possible blessure.

Les joueurs qui ont disputé la Coupe du monde manquent également à l’appel et intégreront le groupe ultérieurement. Enfin, Ahmetcan Kaplan est absent, l’Ajax négociant actuellement son transfert vers Trabzonspor.

Vendredi, à Garderen, l’Ajax affrontera l’AEK Larnaca, puis disputera trois autres matchs amicaux à Amsterdam : contre le VfL Bochum, l’Olympiakos et Burnley.