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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Un nom inattendu en tête des notes du Clasico entre Al-Hilal et Al-Ittihad

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Simic
Y. En-Nesyri
O. Watkins
Arabie saoudite
Serbie
Maroc
Angleterre

Simic en tête, Watkins se contente de la deuxième place

Le défenseur serbe d'Al-Ittihad, Jan-Carlo Simić, a volé la vedette lors du clasico face à Al-Hilal, en se hissant en tête des notes attribuées aux joueurs des deux équipes sur le site « SofaScore », devançant l'attaquant anglais d'Al-Hilal, Ollie Watkins, malgré la défaite d'Al-Ittihad sur le score de 3-2, lors de la huitième journée du championnat saoudien Roshn.

Simić a obtenu une note de 8,4, devançant de peu Watkins, qui a récolté 8,3, malgré sa contribution aux trois buts d'Al-Hilal, avec un but, le deuxième, et deux passes décisives sur le premier et le troisième, inscrits par le Brésilien Gabriel Martinelli et le Néerlandais Crysencio Summerville.

Le milieu de terrain portugais d'Al-Hilal, Rúben Neves, et l'attaquant marocain d'Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri, se partagent la troisième place avec une note de 8 chacun, ce dernier ayant inscrit le premier but d'Al-Ittihad, tandis que Neves n'a pas contribué offensivement.

Le latéral gauche français d'Al-Hilal, Theo Hernández, se classe cinquième avec une note de 7,8, tandis que Fares Abedi, latéral gauche d'Al-Ittihad, ferme la marche avec une note de 5,8.

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