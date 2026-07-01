« Un Néerlandais se réjouit de l’élimination spectaculaire des Oranje »

Mike Verweij affirme que Danny Makkelie se réjouit de l'élimination de l'équipe nationale néerlandaise. Selon lui, l'arbitre « a dû se traîner à quatre pattes dans sa chambre d'hôtel ».

Lors de cette Coupe du monde, Makkelie a dirigé les rencontres États-Unis-Paraguay (4-1), Maroc-Haïti (4-2) et France-Suède (3-0).

L’arbitre néerlandais a laissé une bonne impression lors de ces rencontres et peut encore espérer arbitrer la finale de la Coupe du monde. « Il est bien vu par la FIFA », affirme Verweij.

En 2014, son compatriote Björn Kuipers avait été désigné pour la finale, avant de devoir renoncer puisque les Pays-Bas avaient atteint le dernier carré.

En effet, le règlement de la FIFA interdit à un arbitre de diriger un match impliquant une équipe présente dans la même partie du tableau que son propre pays.

Makkelie pourrait donc être désigné pour la finale de la Coupe du monde. « Il a bien arbitré ses trois premiers matchs. S’il garde ce niveau, il a toutes ses chances pour le match ultime. »