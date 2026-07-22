Un Néerlandais intègre l’encadrement de Jürgen Klopp chez les champions du monde allemands

La Fédération allemande de football (DFB) finalise l’équipe technique qui épaulera Jürgen Klopp, favori pour le poste de sélectionneur. Selon Sky Sport et BILD, elle négocie activement avec quatre candidats.

Les discussions avec Sven Bender en sont à leur phase finale. L’actuel entraîneur a joué sous les ordres de Klopp au Borussia Dortmund au cours de sa carrière de joueur. La saison dernière, Bender était entraîneur principal du SpVgg Unterhaching, qui évolue en quatrième division allemande.

Peter Krawietz devrait également retrouver son ancien mentor. Il a déjà travaillé avec lui au Borussia Dortmund, à Mayence 05 et à Liverpool, occupant successivement les postes de recruteur en chef à Mayence puis d’entraîneur adjoint dans les deux clubs suivants.

Enfin, le Néerlandais Pepijn Lijnders, ancien membre du staff couronné de succès de Liverpool sous Klopp, est pressenti comme assistant.

La saison dernière, il a travaillé aux côtés de Pep Guardiola, qu’il avait rejoint en tant qu’adjoint à l’été 2025. Après le départ de l’Espagnol, Lijnders a choisi de ne pas rester et se trouve désormais en pole position pour intégrer le staff de la Nationalmannschaft.

Par ailleurs, Sky Sport indique que Per Mertesacker est approché pour le poste de directeur sportif. Andreas Rettig quittera ses fonctions fin 2024, ouvrant la voie à l’ancien défenseur.

Pour l’instant, la nomination de Klopp n’est pas encore officielle. Toutefois, des journalistes fiables tels que Fabrizio Romano et Florian Plettenberg ont déjà indiqué que l’ancien entraîneur de Liverpool signerait un contrat jusqu’en milieu d’année 2030. Il dirigerait ainsi l’Allemagne lors de l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030.