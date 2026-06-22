« Un mystère incompréhensible » : un consensus se dégage, Martins a commis une erreur envers la star portugaise

L’exclusion de João Félix, l’attaquant vedette du club saoudien Al-Nassr, du onze de départ du Portugal pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo (1-1), a provoqué une vive polémique au sein de la « Seleção », une décision que la presse qualifie déjà de « grave erreur » de la part du sélectionneur Roberto Martínez.

Pour la presse portugaise, il est incompréhensible de priver le joueur, passé par Benfica, l’Atlético, Chelsea, le Milan AC et le Barça, de toute minute de jeu, alors que l’équipe recherchait désespérément un éclair de génie pour percer la solide défense africaine.

Martínez lui a préféré Pedro Neto, Rafael Leão, Francisco Conceição et Bernardo Silva. alors que l’attaquant, auteur de 26 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot d’Al-Nassr, vit statistiquement la meilleure saison de sa carrière, surpassant même les chiffres de l’exercice exceptionnel qui lui avait valu un transfert record à l’Atlético de Madrid pour 127 millions d’euros.

Félix a joué un rôle clé dans le titre d’Al-Nassr aux côtés de Cristiano Ronaldo, s’imposant comme une arme offensive majeure et non comme un simple second rôle.

Lors des deux matchs amicaux précédents contre le Chili et le Nigeria, Félix a pourtant montré sa disponibilité, inscrivant des minutes précieuses en sortie de banc, ce qui rend son absence du onze de départ encore plus « illogique » au vu de son état de forme.

D’autant plus surprenant que Martínez lui a toujours manifesté sa confiance, même dans ses périodes de moins bien mentalement et techniquement, ce qui rend son rôle secondaire actuel difficile à comprendre pour les supporters portugais, impatients de le voir enfin lancé.

La rencontre face à l’Ouzbékistan, mardi, pourrait donc offrir à Félix l’occasion idéale de renverser la vapeur et de rappeler au sélectionneur qu’il est un atout précieux, alors que le Portugal, après un match nul inaugural, doit impérativement l’emporter pour consolider ses chances de qualification dans le groupe.