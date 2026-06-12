« Un mort et trois blessés » : un accident grave a secoué le camp de Messi et de ses coéquipiers

Une personne a été tuée et trois autres blessées, dont certaines grièvement, lors d’une fusillade survenue vendredi à proximité du lieu de résidence de l’équipe nationale argentine de football, engagée dans la Coupe du monde 2026, au sud de Kansas City aux États-Unis. Cet incident a suscité une vive inquiétude alors que la compétition mondiale vient tout juste de débuter.

Selon le site américain « Fox Four », la police de Kansas City a reçu un appel signalant des coups de feu près de la route Old Santa Fe et s’est immédiatement rendue dans un immeuble résidentiel où elle a trouvé un adolescent blessé par balle, dont le décès a été constaté sur place. trois autres personnes ont été retrouvées blessées par balle, dont l’une souffre de blessures graves mettant sa vie en danger.

Un suspect a été interpellé sur place, mais aucune charge n’a encore été retenue contre lui. Les enquêteurs de la brigade criminelle et les experts de la police scientifique ont entamé leurs analyses afin de reconstituer précisément les circonstances de l’incident.

Selon les premières informations, aucun lien direct n’a été établi avec la délégation argentine, mais la proximité du lieu de l’incident avec le camp de base de l’Albiceleste a immédiatement attiré l’attention, d’autant plus que le dispositif de sécurité avait été renforcé à l’aube du tournoi.

Cet incident survient après les violences signalées aux abords du stade Azteca de Mexico, avant, pendant et après le match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Afrique du Sud, remporté 2-0 par les locaux devant 80 000 spectateurs.

Selon le site français « RMC Sport », des dizaines de manifestants – enseignants, proches de disparus et étudiants – ont affronté les forces de l’ordre à l’extérieur de l’Azteca, malgré un important dispositif de sécurité. Certains ont brisé les barrières et en sont venus aux mains avec les policiers chargés de protéger l’accès au stade.

Selon le site, plusieurs vitres de véhicules ont été brisées à coups de bâton, contraignant la police mexicaine à lancer des gaz lacrymogènes et à déployer des agents à cheval pour disperser les manifestants à pied, dans des scènes reflétant une tension sécuritaire sans précédent pour une ouverture de Coupe du monde.