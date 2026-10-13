Le club émirati de Shabab Al-Ahli a mis à nu les failles de son homologue saoudien d'Al-Ittihad, en particulier sur le plan défensif, et ce dès le premier quart d'heure de la rencontre entre les deux équipes en AFC Champions League Elite.

Al-Ittihad recevait Shabab Al-Ahli, ce mardi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

À la septième minute de jeu, l'Iranien Sardar Azmoun a ouvert le score pour Shabab Al-Ahli, après une action individuelle remarquable de Guilherme Bala, qui a éliminé plusieurs joueurs avant de lui offrir le ballon devant le but vide.

Azmoun a signé le deuxième but à la 16e minute, après s'être présenté seul face au gardien serbe Predrag Rajković depuis le milieu de terrain, avant de le dribbler et de placer le ballon dans les filets déserts.

Il s'agit du sixième match consécutif au cours duquel Al-Ittihad échoue à garder sa cage inviolée, que ce soit en Saudi Pro League ou en AFC Champions League Elite.

La dernière fois qu'Al-Ittihad n'avait pas encaissé de but remonte à environ 45 jours, plus précisément au 29 août dernier, lors du match nul et vierge face à Al-Fateh, en Saudi Pro League.

Depuis, « Al-Amid » a disputé 6 rencontres en Saudi Pro League et en AFC Champions League Elite, encaissant 9 buts, soit une moyenne d'un but et demi par match.