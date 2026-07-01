Un mois de juin royal sous l’ère Pérez… 13 transferts qui révolutionnent le Real Madrid

La réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid jusqu’en 2030 annonce le début d’une véritable révolution au Santiago Bernabéu.

Pérez a été réélu le 7 juin avec 65 % des suffrages, distançant son rival Enrique Riquelme.

Depuis, selon le journal « Marca », le club a bouclé 13 opérations, mêlant recrutements, départs et promotions en provenance de la cantera, faisant de juin un mois résolument royal sous l’ère Pérez.

Álvaro Arbeloa a été la première victime de ce séisme : l’ancien coach de Castilla, qui avait pris les rênes de l’équipe première en cours de saison pour éteindre l’incendie, a quitté son poste sans avoir pu briller en Liga ni en Ligue des champions.

On lui a confié la mission, ardue, de directeur technique par intérim afin de maintenir la stabilité de l’équipe en attendant la nomination d’un remplaçant définitif, et celui qui a pris les rênes était un ancien de la maison. José Mourinho, dont la nomination a été officiellement annoncée le 11 juin, après avoir signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2029.

Le Real Madrid a activé la clause libératoire de 15 millions d’euros, un montant qui a doublé après le scrutin, pour faire revenir l’entraîneur qui a tout remporté en Espagne entre 2010 et 2013, à l’exception de la Ligue des champions. Sa mission : apaiser un vestiaire tendu, gérer les départs et renforcer l’effectif là où nécessaire.

Avant même l’ouverture officielle du mercato estival, le mois de mai avait déjà été marqué par les adieux de plusieurs joueurs, Le 23 mai, le public du stade Santiago Bernabéu s’est levé en brandissant ses sièges, comme pour rééditer l’image emblématique du 14^e sacre européen, afin de dire au revoir à Dani Carvajal et David Alaba, dont les contrats expiraient le 30 juin.

Carvajal quitte le club en tant que deuxième joueur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, avec 27 trophées, à une longueur seulement de Modrić. Alaba, qui n’a jamais retrouvé son meilleur niveau après sa rupture du ligament croisé antérieur en décembre 2023, totalise quant à lui 11 titres.

Un troisième nom s’est ajouté à la liste, mais de manière plus froide : Dani Ceballos, que Mourinho ne comptait pas conserver et que le club a laissé partir gratuitement malgré un contrat en cours.

Pendant que la porte des départs s’ouvrait, celle des arrivées ne chômait pas : Mourinho a immédiatement imposé sa patte en recrutant des renforts physiques et expérimentés. Les premiers à débarquer sont Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries (encore officiellement à annoncer), annoncés en pleine période électorale pour matérialiser les promesses de campagne : Le défenseur central, arrivé libre de Liverpool, a été engagé jusqu’en 2030 ; le latéral de l’Inter Milan, recruté pour 20 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, viendra concurrencer Trent Alexander-Arnold sur le flanc droit.

Le 17 juin, Bernardo Silva, joueur libre en provenance de Manchester City, a officiellement signé jusqu’en 2028, le Real devançant Barcelone et l’Atlético dans la course au Portugais.

Dernier renfort en date, Marc Cucurella arrive de Chelsea pour un montant d’environ 60 millions d’euros, clauses comprises, et s’est engagé jusqu’en 2032.

Endrick, de retour de prêt à Lyon où il a retrouvé son instinct de buteur et regagné confiance, intègre définitivement l’effectif.

Le club merengue a choisi de conserver l’attaquant brésilien de 19 ans pour qu’il participe à la préparation estivale et qu’il se dispute une place de titulaire sous les ordres de Mourinho.

La rentabilité économique du centre de formation a aussi été mise à profit. Dans un premier temps, Mario Martín a été transféré à Getafe : le club a activé une clause libératoire prévue dans son contrat et a versé 3,5 millions d’euros pour acquérir 50 % de ses droits, tandis que le Real Madrid conservait l’autre moitié et le droit de préemption.

Par la suite, Víctor Muñoz a été transféré à Liverpool moyennant une clause libératoire de 40 millions d’euros, dont le Real Madrid a perçu 20 millions ; mais dans ce cas précis, il n’y avait pas de clause de rachat, seulement un droit de préemption.

Enfin, en clôture du mercato, Nico Paz a établi un nouveau record : il est devenu le deuxième joueur formé au club le plus cher de l’histoire, derrière Álvaro Morata.

Le Real Madrid a vendu les 50 % restants à Como pour 60 millions d’euros, respectant la volonté du joueur de rester une saison de plus en Italie, tout en conservant une option unilatérale de rachat fixée à environ 80 millions d’euros en 2027.

Au total, les départs de Victor et Niko ont rapporté près de 80 millions d’euros, un pactole généré par des joueurs initialement destinés à un rôle secondaire. Preuve que, à l’aube d’une saison décisive, « La Fábrica » est redevenue une machine à cash incontournable.