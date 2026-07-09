Un mois après son malaise, le VfL Wolfsburg fait le point sur Christian Eriksen

Christian Eriksen va bientôt entamer un programme de rééducation individuel au Danemark, a annoncé son club, le VfL Wolfsburg. Le milieu de terrain de 34 ans s'est senti mal il y a un mois lors du match amical opposant le Danemark à l'Ukraine.

Début juin, le milieu de terrain s’était effondré sur la pelouse, avait brièvement perdu connaissance avant de quitter le terrain par ses propres moyens. La rencontre, alors arrêtée définitivement sur le score de 2-1, n’avait pas pu aller à son terme.

Son club, Wolfsburg, fait aujourd’hui le point sur l’état de santé d’Eriksen. « Christian Eriksen va bientôt entamer un programme de rééducation individuel. Après consultation avec le directeur du VfL, Dieter Hecking, il a été décidé qu’il suivrait ce programme dans son pays natal, le Danemark. »

« Le VfL reste en contact régulier avec Christian et ses médecins. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite de son rétablissement », écrit Wolfsburg.

Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027 avec le club relégué de Bundesliga, le milieu de terrain n’a pas encore confirmé s’il poursuivra sa carrière professionnelle. En 2021, il avait déjà été victime d’un arrêt cardiaque lors de l’Euro ; depuis, il évolue avec un défibrillateur implantable (ICD) destiné à prévenir toute récidive.

Ce dispositif lui a également sauvé la vie il y a un mois, a-t-il expliqué sur Instagram peu après l’incident. « Comme vous pouvez l’imaginer, le choc délivré par mon défibrillateur implantable a eu un impact considérable sur moi et ma famille. »

« Je tiens à rassurer tout le monde : la situation était différente de celle de 2021. Outre le soutien de mes coéquipiers et des soigneurs sur le terrain, je suis extrêmement reconnaissant envers les médecins qui s’occupent de moi depuis des années. Grâce à leur expertise, mon défibrillateur implantable a fait exactement ce pour quoi il a été conçu : me protéger au moment où j’en avais besoin », a expliqué le Danois.