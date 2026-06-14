Un message enthousiaste de la star marocaine après le match contre le Brésil

La star marocaine Ayoub Bouadi a analysé la performance de son équipe nationale face au Brésil lors du premier match des deux formations dans le cadre de la Coupe du monde 2026, après leur match nul 1-1 ce dimanche matin.

Les Marocains ont ouvert le score à la 21e minute, avant que Vinícius Júnior n’égalise à la 32e.

Le milieu de terrain marocain a livré une performance remarquable, mettant en difficulté les stars brésiliennes, notamment dans l’entrejeu.

Après la rencontre, il a publié un message sur son compte X pour féliciter ses coéquipiers : « Gardons cet état d’esprit. Ce n’est que le début. »

Bouadi, qui a récemment changé sa nationalité sportive de la France au Maroc, a disputé son premier match officiel avec les Lions de l’Atlas après avoir pris part à trois rencontres amicales sous la houlette du sélectionneur Mohamed Wahbi.

Le groupe C verra ensuite le Maroc affronter l’Écosse samedi, puis Haïti le jeudi 25 juin, pour clore la phase de groupes.

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