Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis, a félicité l'Arabie saoudite à l'occasion du sacre de sa sélection en Coupe du Golfe arabe de football, le « Golfe 27 ».

La sélection d'Arabie saoudite a battu sa voisine émiratie deux buts à zéro, mettant ainsi fin à son absence sur le podium de la compétition depuis 2003.









Le président des Émirats a écrit sur son compte sur la plateforme X, mardi soir : « Je félicite le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, le prince héritier Mohammed ben Salmane et le peuple frère saoudien pour la victoire en Coupe du Golfe arabe de football, le "Golfe 27". »

Cheikh Mohammed ben Zayed a salué « la performance remarquable et le grand esprit sportif » dont ont fait preuve les deux équipes.

Il a également loué la réussite de l'organisation de la compétition, souhaitant bonne chance à tous les frères dans les prochaines compétitions sportives.

La sélection émiratie a livré une prestation remarquable sous la conduite de son nouveau directeur technique, Zlatko Dalić, qui avait affirmé il y a quelques jours que ramener les Émirats arabes unis sur les podiums était l'objectif principal convenu avec la Fédération émiratie de football.