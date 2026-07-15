Attendue comme un choc de demi-finale de la Coupe du monde, la rencontre a surtout offert un spectacle d’attente : les supporters ont compté les minutes plutôt que les occasions.

Selon le réseau international de statistiques footballistiques « Opta », la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine a établi un record négatif historique.

Selon l’organisme, il s’agit du premier match de l’histoire de la Coupe du monde, depuis 1966, à ne pas compter le moindre tir cadré durant les 30 premières minutes, une première qui témoigne de la prudence extrême affichée par les deux formations en phase offensive.

Selon Opta, le précédent record de la plus longue attente avant un tir cadré était déjà détenu par les Three Lions, qui n’avaient pas cadré avant la 29e minute lors de leur précédente sortie contre la Norvège.

Les Three Lions s’étaient auparavant qualifiés pour le dernier carré en battant la Norvège 2-1 en quart de finale.