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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un match historique… Angleterre et Argentine signent un record négatif inédit

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Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
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É.-U.

Une statistique bien en deçà de l’envergure de cet événement majeur.

Attendue comme un choc de demi-finale de la Coupe du monde, la rencontre a finalement vu les supporters compter les minutes plutôt que les occasions.

Selon le réseau international de statistiques footballistiques Opta, la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine a établi un record négatif historique.

Selon l’organisme, il s’agit du premier match de l’histoire de la Coupe du monde, depuis 1966, à ne pas compter le moindre tir cadré durant les 30 premières minutes, une statistique qui illustre la prudence extrême des deux formations en phase offensive.

Selon Opta, le précédent record de lenteur avant un tir cadré était déjà détenu par les Three Lions, qui n’avaient concédé leur première tentative qu’à la 29^e minute lors de leur dernière sortie contre la Norvège.

Selon le site spécialisé Squawka, il s’agit également de la rencontre de ce Mondial 2026 ayant comptabilisé le plus faible nombre de tirs en première période : seulement trois tentatives en 45 minutes.

Les Three Lions s’étaient auparavant qualifiés pour le dernier carré en battant la Norvège 2-1 en quart de finale.

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