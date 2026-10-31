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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Un match d'adieu ? Chelsea aggrave le calvaire de Carrick avec un doublé en Premier League

M. Carrick
L. Martinez
Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
Angleterre
Argentine

Les souffrances de Manchester United ne s'arrêtent pas

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Chelsea a réussi à s'imposer face à Manchester United sur le score de 2-0, ce samedi, lors de la neuvième journée de Premier League.

Morgan Rogers a inscrit le premier but des Blues à la 50e minute, et Cole Palmer a ajouté le second pour Chelsea à la 64e minute.

La rencontre a été marquée par l'annulation de deux buts par la VAR, le premier inscrit par Matheus Cunha pour Manchester United à la 34e minute, et le second marqué par Estêvão pour Chelsea à la 71e minute.

Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, a par ailleurs été expulsé durant la rencontre après une agression sur Wesley Fofana, défenseur de Chelsea.

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Avec ce résultat, Chelsea grimpe à la quatrième place du classement de la Premier League avec 16 points, tandis que Manchester United recule à la 16e place avec 7 points.

Michael Carrick, entraîneur de Manchester United, était au bord du limogeage quelques jours avant le duel face à Chelsea, mais la direction de Manchester United lui a renouvelé sa confiance jusqu'au match contre les Blues.

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