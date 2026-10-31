Un match d'adieu ? Chelsea aggrave le calvaire de Carrick avec un doublé en Premier League

Chelsea a réussi à s'imposer face à Manchester United sur le score de 2-0, ce samedi, lors de la neuvième journée de Premier League.
Morgan Rogers a inscrit le premier but des Blues à la 50e minute, et Cole Palmer a ajouté le second pour Chelsea à la 64e minute.
La rencontre a été marquée par l'annulation de deux buts par la VAR, le premier inscrit par Matheus Cunha pour Manchester United à la 34e minute, et le second marqué par Estêvão pour Chelsea à la 71e minute.
Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, a par ailleurs été expulsé durant la rencontre après une agression sur Wesley Fofana, défenseur de Chelsea.
Avec ce résultat, Chelsea grimpe à la quatrième place du classement de la Premier League avec 16 points, tandis que Manchester United recule à la 16e place avec 7 points.
Michael Carrick, entraîneur de Manchester United, était au bord du limogeage quelques jours avant le duel face à Chelsea, mais la direction de Manchester United lui a renouvelé sa confiance jusqu'au match contre les Blues.