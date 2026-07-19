Selon le site marocain « Sport7 », des discussions avancées sont en cours pour organiser un match amical de prestige entre l’Égypte et le Maroc, une affiche qui réunirait deux des sélections les plus en vue du football africain contemporain, dans le cadre de leur préparation pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Selon le site marocain, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakjaâ, est en pourparlers avec son homologue égyptien Hani Abou Rida pour organiser cette rencontre au stade du Caire, dans le cadre des préparatifs en vue de la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Les deux dirigeants partagent la volonté d’organiser ce test de haut niveau pour deux sélections qui ont brillé lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, et ont su briller face à l’élite mondiale, ce qui fait de cette rencontre un test idéal pour peaufiner la préparation technique avant les épreuves officielles.

Selon le site « Sport7 », le calendrier de la Fédération internationale de football (FIFA) prévoit cette année deux périodes de trêve internationale après la Coupe du monde, ce qui ouvre la voie à l’organisation de cette rencontre amicale.

La première trêve internationale est fixée du 21 septembre au 6 octobre, avec deux journées de qualifications pour la CAN et une rencontre amicale. La seconde, du 9 au 17 novembre, inclut également deux journées des éliminatoires de la CAN 2027, offrant aux deux fédérations plusieurs créneaux pour fixer la date idéale de ce sommet arabe très attendu.