Un manque de caractère… Comment Donis a-t-il provoqué l'élimination de l'Arabie saoudite de la Coupe du monde ?

Selon les dernières informations, l’avenir de l’entraîneur grec Georgios Donis à la tête de l’équipe d’Arabie saoudite semble désormais incertain, après l’élimination prématurée des « Verts » de la Coupe du monde 2026.

L’équipe saoudienne a été éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde, ayant récolté seulement deux points en trois matchs : un nul contre l’Uruguay, un autre face au Cap-Vert et une défaite face à l’Espagne, qui l’a reléguée à la quatrième place du groupe H, déclenchant une vague de critiques contre le staff technique.

Selon la chaîne Al-Arabiya, son avenir était déjà discuté au sein de la Fédération saoudienne de football avant même la rencontre face au Cap-Vert, les responsables estimant qu’un changement à la tête de la sélection était nécessaire, quel que soit le résultat de la dernière sortie.

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La chaîne a ajouté que, parmi les principaux griefs formulés par les responsables de la fédération à l’encontre de l’entraîneur grec, figuraient son manque d’autorité dans ses relations avec les joueurs, ce qui s’est répercuté sur la gestion des matchs et les décisions techniques, ainsi que son incapacité à imposer une identité claire à l’équipe nationale pendant son mandat.

Selon les mêmes sources, la Fédération saoudienne estime désormais nécessaire de recruter un entraîneur à la personnalité affirmée et à l’expérience avérée dans la gestion des sélections nationales, en vue des échéances à venir, notamment la Coupe du Golfe « Khaleji 27 » et la Coupe d’Asie 2027.

À ce stade, Jorge Jesus, ex-coach d’Al-Nassr, apparaît comme le candidat le plus sérieux pour prendre les commandes après son départ du club.