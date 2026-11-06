Un long report prive Al-Ittihad de marcher sur les traces d'Al-Hilal

Les procédures ont empêché le club d'Al-Ittihad de suivre les traces de son rival traditionnel Al-Hilal, car il devra patienter pendant une longue période.

Le journal saoudien « Okaz » a indiqué que le dossier de l'acquisition de la propriété du club d'Al-Ittihad est toujours soumis aux procédures d'évaluation et de révision, afin de choisir le nouvel investisseur au cours de la période à venir.

Selon le journal, cette période pourrait s'allonger et se prolonger jusqu'à la fin de l'année prochaine, 2027, en fonction des résultats de l'évaluation de la solvabilité financière et des capacités administratives des investisseurs candidats.

« Okaz » a précisé que les négociations avec les parties concernées se poursuivent toujours, tandis que l'étude des dossiers présentés a largement progressé et est entrée dans la phase de révision des détails financiers et administratifs ainsi que de l'évaluation finale.

Les procédures comprennent l'examen des aspects de financement et des engagements financiers des investisseurs, ainsi que la vérification de leur capacité à satisfaire aux exigences de la propriété et de la gestion du club à court et moyen terme.

Les procédures incluent également l'étude des dossiers d'investisseurs locaux et étrangers, selon les conditions et les règles fixées par l'entité propriétaire, avec la nécessité de la présence d'un partenaire local au sein de la structure de propriété, conformément au cadre réglementaire adopté.

En revanche, l'option de l'investissement local permet de présenter une demande d'acquisition du club à titre individuel, à hauteur de 70 % de ses actions, à condition de satisfaire aux exigences de solvabilité financière et d'efficacité administrative nécessaires.

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal a été le premier club parmi les quatre grands à sortir du giron du Fonds public d'investissement saoudien, après le transfert de 70 % de ses actions à la société Kingdom Holding, propriété du prince Al-Walid ben Talal, en avril dernier.