Manchester United se rapproche de démettre son entraîneur Michael Carrick et de mettre un terme à sa mission à la tête du staff technique, alors que les résultats se dégradent et que le club occupe l'une des places de relégation en Premier League anglaise.

Manchester United a abordé la trêve internationale en occupant la dix-huitième place au classement de la Premier League, dans la zone de relégation, après son match nul spectaculaire face à Aston Villa sur le score de 4-4, dimanche, à Old Trafford.

Bien que la direction de Manchester United ait confirmé qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise, plusieurs sources ont révélé au journal britannique The Athletic que les responsables de United avaient commencé à étudier des noms de candidats pour succéder à Carrick, avec des prévisions annonçant son limogeage avant la rencontre face à Liverpool à Anfield, dans 13 jours.

Mauricio Pochettino, sélectionneur de l'équipe des États-Unis, devrait figurer parmi les principaux candidats pour reprendre les rênes, tandis qu'Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle United, et Julian Nagelsmann, qui a récemment pris en main la sélection d'Allemagne, bénéficient de l'estime de certains responsables au sein du club.

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La décision définitive concernant l'avenir de Carrick nécessitera l'accord de Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire du club, ainsi que de la famille Glazer, détentrice de la majorité.

La situation de l'ancien milieu de terrain est devenue périlleuse depuis plusieurs semaines, après un début de saison marqué par un net recul des résultats de son équipe, qui n'a remporté qu'une seule victoire en championnat et seulement trois victoires toutes compétitions confondues.

Après la défaite trois buts à zéro à domicile face à Bournemouth le mois dernier, la direction de Manchester United a décidé d'accorder à Carrick et à ses joueurs davantage de temps pour tenter de redresser la barre et de renouer avec des résultats positifs.

Mais les trois matches disputés par l'équipe par la suite n'ont donné lieu qu'à une seule victoire, obtenue aux dépens de la Roma en Ligue des champions, ce qui a renforcé les prévisions annonçant la fin de la courte période de Carrick comme entraîneur permanent de l'équipe, avant la prochaine rencontre.

Manchester United avait nommé Carrick entraîneur permanent de l'équipe en mai dernier, avec un contrat de deux ans, à l'issue de la période réussie qu'il avait passée comme entraîneur intérimaire, après avoir pris les commandes en succédant à Ruben Amorim en janvier.

La mission intérimaire de Carrick avait débuté alors que l'équipe occupait la septième place en Premier League anglaise, mais il est parvenu à provoquer une nette amélioration des résultats et du niveau, Manchester United ayant récolté 39 points au cours de ses 17 matches restants de la saison, pour terminer la compétition à la troisième place.

Aucun autre club n'a été en mesure de récolter davantage de points en championnat la saison dernière depuis la prise de fonction de Carrick, la série de résultats de Manchester United comprenant des victoires face à Manchester City, Arsenal, Liverpool et Chelsea.

Mais cette réussite sur le plan national ne s'est pas poursuivie au cours de la saison actuelle, Manchester United n'ayant remporté qu'une seule victoire lors de ses 10 premiers matches en Premier League anglaise, et s'étant par ailleurs fait éliminer de la Coupe de la Ligue anglaise par Brighton.