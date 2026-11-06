Un journaliste portugais : ce qui est arrivé à Ronaldo est une honte pour nous !

Le journaliste portugais Luis Vilar a tenu des propos incendiaires au sujet de la décision de son compatriote Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite, estimant que le départ du « Don » de la sélection de son pays de cette manière constitue une véritable honte.

Ronaldo avait annoncé hier jeudi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, après un parcours exceptionnel marqué par trois titres : la Ligue des nations de l'UEFA (2) et le Championnat d'Europe (1), en plus de 146 buts inscrits et 45 passes décisives en 234 matches.

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Vilar a déclaré dans l'émission « Dans la surface » sur le réseau « Al Arabiya » : « Tout le monde au Portugal a été choqué par la décision de Ronaldo de prendre sa retraite. »

Il a ajouté : « Ronaldo a pris la décision de se retirer parce qu'il ne voulait pas jouer sous la direction de Jorge Jesus, mais l'entraîneur a mal géré la situation, car nous parlons actuellement du meilleur joueur de l'histoire du Portugal. »

Il a poursuivi : « Ronaldo était et restera à jamais le meilleur joueur de l'histoire du Portugal. Je suis d'accord pour dire que le Don n'a pas affiché un niveau exceptionnel, mais la sélection n'était pas bonne non plus, et on ne peut pas le blâmer pour tout. »

Il a conclu : « Ronaldo a beaucoup apporté au Portugal et il aurait dû être apprécié comme il se doit, car c'est une légende du football. »