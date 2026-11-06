Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport
GOAL
Traduit par

Un journaliste portugais : ce qui est arrivé à Ronaldo est une honte pour nous !

C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Une nouvelle attaque frappe Jesus

Le journaliste portugais Luis Vilar a tenu des propos incendiaires au sujet de la décision de son compatriote Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite, estimant que le départ du « Don » de la sélection de son pays de cette manière constitue une véritable honte.

Ronaldo avait annoncé hier jeudi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, après un parcours exceptionnel marqué par trois titres : la Ligue des nations de l'UEFA (2) et le Championnat d'Europe (1), en plus de 146 buts inscrits et 45 passes décisives en 234 matches.

À lire aussi : « Comme un fantôme » : Ronaldo ignore Jesus durant la semaine des adieux

Vilar a déclaré dans l'émission « Dans la surface » sur le réseau « Al Arabiya » : « Tout le monde au Portugal a été choqué par la décision de Ronaldo de prendre sa retraite. »

Prochains matchs
ALH

ALH

Saudi Pro League

06 nov. 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 nov. 2026

DEN

DEN

Il a ajouté : « Ronaldo a pris la décision de se retirer parce qu'il ne voulait pas jouer sous la direction de Jorge Jesus, mais l'entraîneur a mal géré la situation, car nous parlons actuellement du meilleur joueur de l'histoire du Portugal. »

Il a poursuivi : « Ronaldo était et restera à jamais le meilleur joueur de l'histoire du Portugal. Je suis d'accord pour dire que le Don n'a pas affiché un niveau exceptionnel, mais la sélection n'était pas bonne non plus, et on ne peut pas le blâmer pour tout. »

Il a conclu : « Ronaldo a beaucoup apporté au Portugal et il aurait dû être apprécié comme il se doit, car c'est une légende du football. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google