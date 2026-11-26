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Le journaliste espagnol Juanma Rodríguez a suscité une vive polémique dans l'entourage madrilène en demandant à la direction du Real Madrid de se séparer de Kylian Mbappé pour recruter le Norvégien Erling Haaland. Selon lui, l'attaquant de Manchester City serait le meilleur choix pour occuper le poste d'avant-centre au sein du club merengue.

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Juanma Rodríguez s'est exprimé lors de son passage dans l'émission « El Chiringuito », alors que l'avenir de Haaland à Manchester City fait de plus en plus parler. Les résultats du club anglais sont en baisse depuis le départ de son ancien entraîneur Pep Guardiola, et l'équipe s'éloigne de l'image qu'elle renvoyait habituellement, celle de l'un des principaux favoris pour remporter tous les titres.

Les spéculations sur l'avenir de l'attaquant norvégien se sont intensifiées alors que Manchester City est menacé d'une lourde sanction, qui pourrait aller jusqu'à une relégation dans les divisions inférieures, en raison de l'affaire de violation des règles financières de la Premier League.

Selon Juanma Rodríguez, comme le rapporte « Foot Mercato », le Real Madrid doit réorganiser ses options offensives afin de tirer le meilleur parti des qualités de ses joueurs. Il estime que la présence de Mbappé au poste d'avant-centre ne constitue pas, à ses yeux, la solution idéale, et que le recrutement de Haaland offrirait à l'équipe un attaquant aux caractéristiques différentes, mieux adaptées à ce rôle.

« J'admire Erling Haaland, mais on ne peut pas le recruter sans vendre Kylian Mbappé . Nous avons un problème avec le joueur français : si on le place sur le côté gauche, il risque de s'y opposer, comme lors de son expérience avec Zinédine Zidane. C'est pourquoi il est devenu indispensable de l'utiliser en pointe », a déclaré le journaliste espagnol.

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Juanma Rodríguez a ajouté que l'attaque idéale du Real Madrid reposerait selon lui sur Vinicius Junior à gauche, où il peut livrer ses meilleures prestations et faire la différence grâce à sa vitesse et à son habileté en un-contre-un, sur le recrutement de Haaland pour occuper le poste d'avant-centre, et sur le jeune talent ivoirien Yan Diomande sur l'aile droite.

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Le journaliste estime que ce trio offrirait au Real Madrid une grande variété offensive, avec Vinicius, capable de percer les défenses sur le flanc gauche, Haaland, réputé pour sa capacité à conclure les actions et à exploiter les occasions dans la surface de réparation, et Diomande, qu'il considère comme un renfort adapté pour le côté droit.

Interrogé sur la supériorité de Haaland par rapport à Mbappé au poste d'avant-centre, Juanma Rodríguez a maintenu sa position sans hésiter : « Sans aucun doute. C'est de la pure fiction footballistique, car on ne peut pas le prouver, mais pour moi, cela ne fait pas débat. » Une manière de souligner sa conviction que l'attaquant norvégien serait plus adapté à ce poste.

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Sa proposition n'a toutefois pas fait l'unanimité parmi les chroniqueurs de l'émission. Plusieurs d'entre eux se sont opposés à l'idée de sacrifier Mbappé pour recruter Haaland, rappelant que le Français avait marqué plus de buts que le Norvégien la saison dernière.