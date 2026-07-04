Un journaliste argentin met en garde : « Messi joue tout seul… Que ferons-nous face aux Pharaons ? »

L’écrivain argentin Antonio Serba a vivement critiqué la prestation de la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026, avertissant que l’équipe actuelle « n’a pratiquement rien à voir avec les champions du monde d’il y a quatre ans », après avoir peiné à s’imposer face au Cap-Vert en seizièmes de finale.

Dans une analyse publiée par le site argentin « TYC », il écrit : « Nous devons affronter la réalité. Cette équipe a radicalement changé, sans que l’on sache vraiment comment ni pourquoi », ajoutant que ce match avait été « le pire de cette édition de la Coupe du monde, avec une prestation terne et peu d’actions offensives ».

Il souligne toutefois que Lionel Messi, auteur de son septième but dans l’épreuve, reste le seul à maintenir son niveau, se « réinventant dans un rôle différent », mais il regrette que « la sélection nationale ne soit pas à la hauteur de Messi et recommence à commettre des erreurs que l’on croyait oubliées, comme jouer pour Messi au lieu de jouer avec lui ».

Serba a vivement critiqué le milieu de terrain en déclarant : « Il n’y a aucune cohésion dans le jeu de l’équipe, mais seulement une possession hybride et stérile, et une obsession de la maîtrise, comme si personne n’osait en faire davantage », soulignant que Mac Allister « effectue des passes imprudentes à deux mètres, lentes et sans risque ».

Les attaquants Lautaro Martínez et Julián Álvarez n’échappent pas à la critique : le premier se « recroqueville dans ce maillot, comme sous le coup d’un choc », tandis que le second « nécessite un bilan médical complet tant son corps est épuisé et son esprit envahi par le doute ».

Il exhorte donc Lionel Scaloni à opérer des changements radicaux et suggère d’aligner Paredes comme milieu défensif à la place de Mac Allister, affirmant : « On ne peut pas jouer sans un véritable milieu défensif doté d’une forte personnalité. »

Il a par ailleurs averti que la performance actuelle était « insuffisante : si cela suffit face à une équipe qui participe à la Coupe du monde pour la première fois, que nous réserve le destin lorsque nous affronterons des adversaires plus sérieux ? », en référence au futur match contre l’Égypte en huitièmes de finale.

Il conclut sur une note à la fois alarmante et optimiste : « Ne nous laissons pas tromper par ce résultat parfait lors de ces quatre matchs. Le prochain test approche à grands pas, et le chemin est encore long. Allez l’Argentine, en avant ! »