Un jour après sa nomination officielle : l'entraîneur adjoint de l'Égypte annonce son départ

Bassem Ali, le nouvel entraîneur adjoint de la sélection égyptienne, a suscité la controverse après avoir annoncé son départ du staff technique de l'Égypte, alors même que la Fédération de football avait officialisé sa nomination hier dimanche, au sein de l'équipe adjointe au nouveau sélectionneur Ali Maher.

Cela s'est produit à travers un message publié par Bassem Ali, ancien joueur d'Al Ahly, sur son compte personnel sur le réseau social « Instagram », dans lequel il a adressé ses remerciements au staff technique, en lui souhaitant bonne chance pour la prochaine étape.

Bassem Ali a publié un message via la fonctionnalité des stories sur son compte personnel, dans lequel il a confirmé accepter la situation, en soulignant qu'il aurait souhaité être présent avec le nouveau staff technique et représenter la sélection de son pays. Il a toutefois insisté en même temps sur son soutien à Ali Maher et à son équipe adjointe, appelant les supporters à les soutenir durant la période à venir.

Le texte du message de Bassem Ali était le suivant : « Dieu l'a voulu et fait ce qu'Il a voulu, en premier et en dernier lieu, et notre Seigneur ne fait jamais de mal à aucun être humain. Je me soumets à Sa sagesse, et louange et gratitude vont toujours à Dieu. Je souhaite que les gens apportent leur appui et leur soutien au capitaine Ali Maher et à son respectable staff technique, dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Je leur souhaite toute la réussite pour l'étape à venir. J'aurais aimé être présent avec eux et représenter la sélection de notre pays, car c'est un grand honneur pour tout entraîneur d'être présent et de représenter la sélection de notre pays. Tous mes vœux de réussite à ce respectable staff qui mérite appui et soutien, et notre Seigneur me dédommagera, si Dieu le veut, Seigneur des mondes. »

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Il convient de rappeler qu'Ali Maher a officiellement pris en charge l'entraînement de la sélection égyptienne samedi dernier, en remplacement de Hossam Hassan, et qu'il a choisi hier la composition de l'équipe adjointe, qui comprenait : Mohamed Abdelkarim comme entraîneur général, Bassem Ali comme entraîneur adjoint et Mostafa Fathy comme entraîneur des gardiens de but.