Un joueur du Real Madrid se moque d'Alexander-Arnold depuis le banc : la séquence vidéo fait le buzz

Vendredi soir, Dani Carvajal n’a pas caché son peu d’enthousiasme pour la performance de son coéquipier Trent Alexander-Arnold. Des images diffusées mardi montrent le défenseur espagnol en train de critiquer ouvertement l’arrière droit anglais depuis le banc de touche.

Non autorisé à entrer en jeu vendredi soir contre le Real Betis (1-1), le latéral droit serait en conflit avec l’entraîneur Alvaro Arbeloa, selon la presse ibérique.

Non convoqué dans le onze de départ, il a été filmé par les caméras espagnoles alors qu’il commentait, depuis le banc, une action défensive du joueur anglais.

Dans cette séquence, le latéral espagnol mime avec ses doigts la lenteur avec laquelle son homologue anglais regagne sa position défensive, suggérant qu’il marche au lieu de sprinter.

Au final, le Real Madrid n’a pas réussi à s’imposer face au Betis vendredi, ce qui fait que le FC Barcelone ne peut pratiquement plus échapper au titre de champion d’Espagne.