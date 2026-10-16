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imago-sport-1084569535.jpgDeFodi Images
Bart DHanis
Traduit par

Un joueur du NEC s’agace visiblement de son entraîneur Dick Schreuder

NEC Nimégue vs Levski
NEC Nimégue
Levski
Ligue Europa

Kaj Sierhuis était visiblement irrité, jeudi soir, par les choix de son entraîneur Dick Schreuder. L’attaquant a dû commencer à s’échauffer face au Levski Sofia (1-1), mais n’est finalement pas entré en jeu.

Arrivé libre au NEC l’été dernier en provenance du Fortuna Sittard, Sierhuis ne connaît pas encore une réussite totale à Nimègue.

Sierhuis n’a été titularisé qu’une seule fois en VriendenLoterij Eredivisie, contre le SC Cambuur (défaite 3-0). Il est entré en jeu à trois reprises et est resté sur le banc autant de fois.

Ce fut encore le cas jeudi dernier. Schreuder a choisi de titulariser Bryan Linssen face au Levski Sofia. Sierhuis a toutefois pu, selon Maurice de Mandt, journaliste qui suit le NEC pour RN7 Online « effectuer tout l’échauffement ».

Schreuder a finalement décidé de ne pas faire entrer l’ancien joueur de l’Ajax, du FC Groningen et d’Heracles, entre autres. Sierhuis n’a donc toujours pas fait ses débuts en Ligue Europa.

« À la 89e minute, Sierhuis a dû se rasseoir. L’attaquant est visiblement irrité », a rapporté De Mandt. La décision de ne pas le faire entrer suscite également l’incompréhension des supporters du NEC.

Le score était de 1-1 et, selon des supporters sur X, Bryan Linssen semblait visiblement fatigué. Dans le stade, le nom de Sierhuis a également été scandé quelques minutes avant la fin.

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