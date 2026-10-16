Kaj Sierhuis était visiblement irrité, jeudi soir, par les choix de son entraîneur Dick Schreuder. L’attaquant a dû commencer à s’échauffer face au Levski Sofia (1-1), mais n’est finalement pas entré en jeu.

Arrivé libre au NEC l’été dernier en provenance du Fortuna Sittard, Sierhuis ne connaît pas encore une réussite totale à Nimègue.

Sierhuis n’a été titularisé qu’une seule fois en VriendenLoterij Eredivisie, contre le SC Cambuur (défaite 3-0). Il est entré en jeu à trois reprises et est resté sur le banc autant de fois.

Ce fut encore le cas jeudi dernier. Schreuder a choisi de titulariser Bryan Linssen face au Levski Sofia. Sierhuis a toutefois pu, selon Maurice de Mandt, journaliste qui suit le NEC pour RN7 Online « effectuer tout l’échauffement ».

Schreuder a finalement décidé de ne pas faire entrer l’ancien joueur de l’Ajax, du FC Groningen et d’Heracles, entre autres. Sierhuis n’a donc toujours pas fait ses débuts en Ligue Europa.

« À la 89e minute, Sierhuis a dû se rasseoir. L’attaquant est visiblement irrité », a rapporté De Mandt. La décision de ne pas le faire entrer suscite également l’incompréhension des supporters du NEC.

Le score était de 1-1 et, selon des supporters sur X, Bryan Linssen semblait visiblement fatigué. Dans le stade, le nom de Sierhuis a également été scandé quelques minutes avant la fin.