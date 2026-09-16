Des sources médiatiques égyptiennes ont révélé qu'un joueur marocain évoluant dans le championnat égyptien cherche à obtenir la nationalité égyptienne, dans le but de représenter l'Égypte sur le plan international.

Selon le journaliste égyptien Ahmed Abdel Basset, le joueur en question a contacté la Fédération internationale de football (FIFA) afin de s'informer sur la possibilité de représenter la sélection égyptienne, et attend une réponse pour entamer les démarches officielles.

Abdel Basset n'a pas cité le nom du professionnel marocain, mais il a assuré que le joueur n'avait pas représenté le Maroc lors de matches de la Coupe d'Afrique des nations ou de la Coupe du monde, et qu'il n'avait participé qu'à la Coupe arabe.

Le joueur souhaite savoir si sa participation à la compétition arabe l'empêchera de porter le maillot égyptien dans la période à venir.

La sélection égyptienne se prépare à disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, où elle affrontera l'Angola et le Soudan du Sud en septembre, respectivement lors des première et deuxième journées.

De son côté, le site marocain sport7 a souligné que le joueur en question est Mahmoud Bentayg, professionnel au sein du Zamalek.

Âgé de 26 ans, Bentayg a rejoint les rangs du club blanc à l'été 2024, en provenance de Saint-Étienne, et a remporté trois titres : le championnat d'Égypte, la Coupe d'Égypte et la Supercoupe d'Afrique.

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