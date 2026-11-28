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Pharell Nash n’est pas satisfait de son temps de jeu en équipe première de l’Ajax, a confié l’ailier à Ajax Showtime.

Nash a déjà disputé trois matches avec l’équipe première de l’Ajax, dont une rencontre de Ligue des champions contre l’Olympiakos (défaite 1-2).

Cette saison, Nash doit se contenter de jouer avec Jong Ajax. Il a disputé seize matches avec l’équipe réserve, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives.

Interrogé par Ajax Showtime, l’ailier de 18 ans reconnaît franchement sa déception face au manque d’occasions de jouer sous les ordres du nouvel entraîneur Míchel.

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« Bien sûr, j’aimerais jouer en équipe première, mais pour l’instant, j’essaie de patienter et je continue simplement à faire de mon mieux avec Jong Ajax », commence-t-il.

« Le fait qu’à l’Ajax, ce soient toujours des milieux de terrain qui jouent à l’aile gauche (Julian Brandt, Oscar Gloukh, Abdellah Ouazane, ndlr) me travaille un peu », poursuit-il.

« Mais je dois simplement continuer à faire de mon mieux. Marquer des buts et délivrer des passes décisives avec Jong Ajax. Alors, j’aurai de nouveau ma chance en équipe première », conclut-il.

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Le contrat de Nash avec l’Ajax arrive à échéance cette saison. L’attaquant révèle que son entourage a eu un entretien avec Jordi Cruijff la semaine dernière.

« Je ne peux que continuer à faire de mon mieux. Mon objectif est de réussir à l’Ajax », déclare Nash pour conclure l’entretien après le match nul 4-4 contre Heracles.