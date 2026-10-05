L'Argentin José Alberto Crespo lutte pour sa survie après avoir subi trois arrêts cardiaques consécutifs lors d'un match de football amateur, à la suite de sa chute soudaine sur le terrain.

L'incident s'est produit samedi soir, lors d'un match du tournoi amateur « Torneo Don Pedro », sur le terrain du complexe sportif « Cubito » dans la ville argentine de Neuquén, où Crespo, joueur de l'équipe « La Banda de Judiciales », s'est effondré de manière soudaine.

Selon le journal britannique « Daily Star », une infirmière qui se trouvait parmi les spectateurs s'est précipitée pour pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur le joueur, en même temps que l'ambulance présente sur le terrain était préparée.

Finalement, ses coéquipiers ont été contraints de le transporter à bord d'une petite camionnette privée jusqu'à l'hôpital « Bouquet Roldán », tout en poursuivant la réanimation cardio-pulmonaire durant tout le trajet.

À l'arrivée de Crespo à l'hôpital, il s'est avéré qu'il avait subi trois arrêts cardiaques consécutifs, son état étant qualifié de critique, et il demeure dans l'unité de soins intensifs sous coma artificiel.

Les organisateurs du match ont reconnu l'existence d'un problème avec la porte arrière de l'ambulance, précisant que le véhicule se trouvait sur le lieu du match et qu'il était parvenu jusqu'au joueur en deux ou trois minutes après avoir été appelé, avant que l'opération de transport ne se complique.

La famille de Crespo et ses coéquipiers vivent dans l'angoisse, tandis que les appels à son rétablissement se poursuivent, cet incident ayant suscité des demandes de renforcement de la couverture médicale et des équipements d'urgence dans les compétitions de football amateur.