Un joueur argentin a vivement critiqué Martínez, le qualifiant d’« imbécile sans vergogne »

Le gardien argentin Emiliano « Dibu » Martínez a provoqué une vague de critiques sur les réseaux sociaux de son pays en raison de sa position mesurée sur la question sensible des îles Malouines, contrastant avec l’enthousiasme de ses coéquipiers après la victoire 2-1 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, mercredi.

Dans un entretien accordé à la chaîne argentine « De Sport », le gardien a nié que le retour des « Albicelestes » ait été motivé par un désir de vengeance envers Diego Maradona ou par le conflit des îles Malouines, déclarant : « Je ne pense pas que ce soit la raison. C’est du passé. Je n’étais même pas né à l’époque », a-t-il déclaré, précisant que ce gardien de 33 ans, né en 1992, attribue plutôt cette réaction à l’expérience accumulée dans les grandes rencontres.

Ce silence sur la question des îles contestées a déclenché une vague de colère parmi les supporters argentins. Un internaute a ainsi commenté avec ironie sur le site X : « On ne peut pas dire une chose pareille. C’est une absence totale de pudeur », tandis qu’un autre s’est exclamé : « Quel imbécile, ce Debo Martínez », rappelant la sensibilité de ce dossier, qui avait entraîné une guerre sanglante en 1982 et causé la mort de 904 personnes.

À l’inverse, plusieurs de ses coéquipiers ont dédié la victoire aux victimes de ce conflit. Le défenseur Lisandro Martínez a ainsi déclaré : «Nous n’allions pas décevoir le peuple argentin », tandis que Leandro Paredes a affirmé : « Les îles Malouines resteront argentines pour toujours. Nous jouions pour toute notre nation, et même si nous voulions faire passer le message qu’il ne s’agissait que d’un match de football, nous savions que c’était un événement d’une importance capitale pour notre pays ».

Après la rencontre, Giovanni Lo Celso et plusieurs coéquipiers ont exhibé une banderole proclamant « Les îles Malouines sont argentines », un geste qui pourrait valoir au groupe des sanctions de la FIFA, laquelle interdit tout message politique sur les terrains, tandis que « Depo » Martínez restait muet.

Le gardien se retrouve désormais en porte-à-faux avec une partie de la population argentine, mais une victoire en finale dimanche soir pourrait changer la donne.