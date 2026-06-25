Un joueur anglais affirme que ses convictions islamiques l’empêchent de serrer la main de Barty

Le joueur anglais Jed Spence a refusé de serrer la main de la star ghanéenne Thomas Partey peu avant le coup d’envoi de leur rencontre de Coupe du monde, qui s’est achevée sur un nul blanc mardi soir lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l’édition 2026.

Avant le coup d’envoi à Boston, les joueurs se sont alignés pour la traditionnelle poignée de main d’avant-match, juste après les hymnes nationaux. Spence a été le seul joueur anglais à refuser de serrer la main de Partey.

Cette décision fait suite à la mise en examen de l’international ghanéen par la police londonienne en juillet dernier pour cinq viols et une agression sexuelle, puis à deux chefs d’accusation supplémentaires pour viol en février.

La Fédération anglaise de football avait finalement laissé aux joueurs le choix de saluer ou non la star de Villarreal, après avoir envisagé de leur interdire cette marque de respect.

Spence a justifié son geste dans des déclarations rapportées par le journal « AS » : « J’ai mes convictions et je vis en accord avec elles. Ma foi guide mes décisions, et je sais ce que m’enseignent mes textes sacrés, ainsi que ma religion. »

Il a ajouté : « Chacun est libre d’interpréter ce qui s’est passé comme il l’entend, mais je ne vais pas entrer dans les détails ni expliquer ma position. »

Il a conclu : « Aux supporters anglais, si mes actes ont déçu ou dérangé certains d’entre vous, je vous présente mes sincères excuses. Cela n’a jamais été mon intention. Je respecte tout le monde, mais je dois également rester fidèle à mes convictions. »

À noter que Spence, star de Tottenham, est le premier joueur musulman de l’histoire à revêtir le maillot de l’Angleterre.







