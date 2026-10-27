Le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, ailier du Real Betis, est entré dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui étudie la possibilité de le recruter pour compenser la longue absence du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia en raison de sa blessure, dans un transfert qui pourrait rapporter au Barça un montant proche de 11 millions d'euros.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté, citant le journaliste Ekrem Konur, qu'Ezzalzouli figure parmi les options envisagées par le club français pour renforcer sa ligne offensive lors du marché des transferts hivernal, après que Kvaratskhelia a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure qui l'éloignera des terrains jusqu'à la fin de la saison.

Malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain pour l'ailier marocain, le club étudie ses options avec soin, au vu du coût potentiellement élevé du transfert, tandis que le Barça surveille l'évolution des négociations, profitant du fait qu'il conserve 20 % de la valeur de revente du joueur.

55 millions d'euros, la condition du Betis

Le Real Betis ne semble pas disposé à se séparer facilement d'Ezzalzouli, après avoir fixé, lors du dernier mercato estival, un montant de 55 millions d'euros pour le laisser partir, un chiffre qui se rapproche de la valeur de la clause libératoire de son contrat, s'élevant à environ 60 millions d'euros.

Ezzalzouli avait rejoint le Betis en provenance du Barça en septembre 2023 pour 7,5 millions d'euros, le club catalan conservant 20 % du produit de sa revente future.

En cas de conclusion du transfert pour 55 millions d'euros, le Barça percevra environ 11 millions d'euros, ce qui fait de l'avenir de l'ailier marocain l'objet d'un suivi particulier au sein du club catalan.

Aston Villa et Newcastle

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Ezzalzouli n'était pas le premier, puisqu'Aston Villa et Newcastle United l'avaient suivi lors du dernier mercato estival et avaient étudié la possibilité de le recruter, mais il a préféré rester au Real Betis, où il est devenu un élément important dans les plans de l'entraîneur Manuel Pellegrini.

Cet intérêt est intervenu après que le joueur a réalisé une saison solide, au cours de laquelle il a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives en 43 matchs, avant d'entamer la saison 2026-2027 avec trois buts en 7 matchs de Liga, et un autre but en deux matchs de Ligue des champions.