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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz : la liste des blessés du Bayern Munich en attaque est longue. Face au 1. FC Cologne, un visage inconnu fait donc ses débuts : Noah Codjo-Evora.

Pour l'attaquant de 19 ans, le match nul 1-1 (1-1) face au FC Cologne marquait sa première convocation dans le groupe professionnel pour une rencontre officielle. Habituellement, ce joueur de 1,94 m inscrit ses buts avec l'équipe réserve du Bayern, entraînée par la légende de la défense Dante.

À la 87e minute, Codjo-Evora est entré à la place du milieu de terrain Aleksandar Pavlovic. Il a ainsi non seulement été retenu pour la première fois dans le groupe professionnel, mais a aussi disputé son premier match officiel avec l'équipe première.

En Regionalliga, le jeune joueur compte quatre buts et une passe décisive en 14 matches. En Youth League, il a marqué une fois en quatre rencontres pour l'équipe du Bayern. Il avait prolongé son contrat jusqu'en 2030 il y a seulement deux semaines.

IMAGO

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Que dit le Bayern Munich de Noah Codjo-Evora ?

« Noah a dû composer avec des blessures pendant ses deux premières années chez nous, mais ses performances régulières font aujourd'hui de lui un élément incontournable de notre équipe réserve et de notre équipe de Youth League », s'est réjoui le responsable du centre de formation Michael Wiesinger lors de la signature de son contrat.

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« Nous sommes convaincus qu'il est encore loin d'avoir atteint son plein potentiel et nous sommes donc très heureux qu'il poursuive avec nous sa progression dans le football senior. »

Codjo-Evora, qui possède la nationalité portugaise en plus de la nationalité française, a rejoint Munich à l'été 2024 en provenance du FC Annecy. En raison de blessures, il n'a toutefois disputé que 31 matches lors de ses deux premières années à Munich.