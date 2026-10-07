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Un hommage exceptionnel aux souvenirs du Qatar : River Plate crée la surprise avec Messi

Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux
L. Messi
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Des adieux dignes d'une légende

Le prestigieux club argentin de River Plate n'a pas manqué l'occasion de rendre hommage à la légende Lionel Messi, lors de son dernier match avec l'Albiceleste, qu'il a disputé ce mercredi matin face au Bénin, et où il a contribué à la victoire 3-0 en inscrivant un penalty.

Le club argentin a offert à Lionel Messi une plaque commémorative, un maillot et une carte de membre honoraire de River Plate, selon ce qu'a publié le site argentin Infobae.

Stefano Di Carlo, président du club, a présenté cet hommage quelques minutes avant le dernier match de Messi avec la sélection argentine, dans le vestiaire du stade Monumental.

River Plate a écrit sur son compte officiel sur le réseau social X : « Merci à toi, capitaine. »

La carte de membre, imprimée le dimanche 4 octobre, présente une particularité unique. Au lieu du numéro de membre habituel, y figure la mention « ARG1812022 », date de la finale de la Coupe du monde au Qatar, lors de laquelle l'Argentine a battu la France aux tirs au but pour décrocher sa troisième étoile.

Messi a également reçu le maillot numéro 10 de River Plate, floqué à son nom.

Il convient de rappeler que Messi aurait pu jouer pour River Plate, lorsqu'il a quitté le club de Newell's Old Boys, incapable d'assumer les frais de son traitement contre un déficit en hormone de croissance. Il avait passé un essai et brillé, mais il a finalement rejoint le FC Barcelone, où il a écrit les chapitres les plus importants de sa légende.

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