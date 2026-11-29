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Des changements techniques se profilent au sein de l'une des sélections marocaines qui visent une place au prochain rendez-vous olympique. Il est en effet question d'une réorganisation du staff technique avant une confrontation décisive face au Sénégal en mars 2027, dans la course à la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations U23, elle-même qualificative pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

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Selon la presse marocaine, la Fédération marocaine de football envisage d'intégrer Saïd Chiba au staff technique de la sélection marocaine U23. Des discussions préliminaires auraient eu lieu à ce sujet, sans qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise. L'ancien entraîneur pourrait soit rejoindre l'encadrement actuel, soit prendre entièrement les commandes techniques de l'équipe.

Cette piste pourrait modifier la situation de Jamal Aït Ben Idir, actuel sélectionneur de l'équipe. La forme que prendront les éventuels changements n'est pas encore arrêtée : Chiba pourrait être intégré au staff adjoint ou se voir confier la direction technique, dans le cadre de la préparation de la sélection marocaine à cette confrontation très attendue, qui déterminera ses chances de poursuivre la course à la qualification.

Le Maroc a atteint ce stade des éliminatoires après avoir dominé l'Éthiopie sur le score cumulé de 6-3 en matchs aller et retour. Il retrouvera le Sénégal, qui a lui aussi validé son billet en s'imposant face au Soudan du Sud (3-1). Une affiche entre deux sélections aux grandes ambitions, bien décidées à poursuivre leur route vers le tournoi continental.

D'après le site Afrik-Foot, les deux matchs entre le Maroc et le Sénégal sont programmés les 22 et 30 mars 2027. Un rendez-vous capital pour les deux équipes, puisqu'il constitue une étape décisive sur la route de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations U23, qui fait elle-même office de qualifications pour le tournoi de football des Jeux olympiques 2028. La préparation technique et physique de ces deux rencontres n'en revêt que plus d'importance.

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Saïd Chiba possède un palmarès remarquable à la tête des sélections marocaines de jeunes. Il a conduit le Maroc U17 en finale de la Coupe d'Afrique des nations en 2023, perdue face au Sénégal (2-1), et a été désigné meilleur entraîneur du tournoi par la Confédération africaine de football, en récompense du travail accompli avec la sélection lors de la compétition continentale.

Son parcours ne s'est pas arrêté là : quelques mois plus tard, il a mené la sélection marocaine des cadets jusqu'en quarts de finale de la Coupe du monde U17. Des résultats qui ont renforcé sa place parmi les noms évoqués pour mettre leur expérience au service du projet des sélections nationales. Le Maroc dispose par ailleurs d'options supplémentaires pour étoffer son effectif avec de jeunes joueurs habitués aux rassemblements de l'équipe A, en coordination avec Mohamed Ouahbi, ce qui pourrait lui offrir davantage de profondeur avant le choc face au Sénégal.