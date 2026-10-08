Michael Olise a confirmé qu'il n'était plus un simple pari prometteur pour le Bayern Munich, mais qu'il était devenu l'un des joueurs cadres du projet bavarois. L'international français a de nouveau impressionné durant la trêve internationale avec sa sélection, poursuivant sur la lancée de son excellent début de saison en Allemagne.

Ses prestations lui ont permis de franchir un nouveau cap, et il est clair que son influence grandissante n'est pas passée inaperçue à Munich, au point que la question de son avenir est déjà devenue un sujet de discussion majeur au sein du club.

Si le Bayern Munich cherche de toute évidence à conserver longtemps son ailier Olise, la situation semble plus complexe qu'une simple prolongation de contrat. Selon les dernières informations du journal « Sport Bild », aucune négociation sérieuse n'a encore débuté, et Olise n'a pas clairement dévoilé ses intentions concernant son avenir à Munich.

Le Bayern Munich entend sécuriser rapidement son maintien, en cherchant à lui proposer un contrat très alléchant susceptible de le garder au club jusqu'en 2032. Toutefois, une demande des agents du joueur pourrait considérablement compliquer les négociations, puisqu'il souhaiterait inclure une clause libératoire dans son futur contrat, comme l'a rapporté le réseau « Foot Mercato ».

De fait, de nouvelles informations ont ajouté une autre dimension à cette histoire. Selon ce qu'a rapporté le journaliste Christian Falk du journal Bild, le Bayern Munich serait désormais prêt à faire une concession très rare pour conserver Michael Olise.

Alors que le club bavarois rechigne habituellement à accepter des conditions de rupture de contrat, la direction pourrait enfin accéder à une demande des agents du joueur.

L'idée consiste à accorder à Olise une clause lui permettant de partir dans son futur contrat, mais à des conditions qui protègent fortement les intérêts du Bayern. Le montant évoqué atteindrait 200 millions d'euros, une somme qui offre aux Bavarois une grande marge de manœuvre tout en respectant le souhait du joueur français de ne pas s'engager sur un contrat de longue durée.

L'ancien joueur de Crystal Palace perçoit actuellement environ 14 millions d'euros par an, un montant bien inférieur aux 25 millions d'euros que touche son coéquipier au Bayern Munich Harry Kane, tandis que ses performances avec l'équipe de France renforcent sa position dans les négociations.

Le Bayern Munich est également conscient que plusieurs grands clubs européens suivent de près sa situation avant l'été prochain, des informations faisant état de l'intérêt du Real Madrid et de Liverpool.

Dans ces conditions, la direction munichoise s'efforce d'éviter tout blocage dans les négociations et travaille à sécuriser rapidement l'avenir de son ailier. Accepter une clause libératoire pourrait être une décision inhabituelle, mais le Bayern pourrait considérer le montant de 200 millions d'euros comme un compromis acceptable pour conserver Olise sur le long terme.



