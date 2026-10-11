Un geste humanitaire de Zamalek avant le choc face à Al Ahly

Dans un geste humain à quelques heures du sommet tant attendu face à Al Ahly, le club de Zamalek a tenu à adresser un message de soutien à Mahmoud Taher, l'ancien président du club cairote, lui souhaitant un prompt rétablissement après le malaise de santé dont il a été victime.

Le conseil d'administration de Zamalek, présidé par Hussein Labib, a publié ce dimanche un communiqué officiel dans lequel il a exprimé ses vœux les plus sincères de rétablissement à Mahmoud Taher, priant Dieu de lui accorder une parfaite santé.

Cette initiative intervient avant le duel entre les deux rivaux au stade international du Caire, dans le cadre de la sixième journée du Championnat d'Égypte de première division, une rencontre que les deux équipes abordent avec 13 points chacune, derrière le leader Pyramids.

Le conseil d'administration d'Al Ahly, présidé par Mahmoud El Khatib, avait publié samedi un communiqué dans lequel il apportait son soutien à l'ancien président du club, qui a dirigé la formation cairote de mars 2014 à décembre 2017.